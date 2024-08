King Kong no le perdona el discurso a Jorge Almirón ni la diferencia de Colo Colo contra la U y ante Junior. Sostiene tajante que el DT del Cacique debió dar un paso al costado tras el empate sin goles en el Superclásico.

Colo Colo derrotó a Junior de Barranquilla en el estadio Monumental y se acerca a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. Si bien el Cacique no la tuvo fácil y sufrió, principalmente por errores propios en defensa y falta de contundencia en ataque, el 1-0 final tuvo un juego y propuesta diametralmente distinta a lo realizado en el Superclásico.

De hecho, contra Universidad de Chile Jorge Almirón cambió el esquema de Colo Colo y puso nombres pensando en contrarrestar las fortalezas azules. Ante Junior, el Cacique buscó lo suyo independientemente de que por momentos no le resultara.

En su programa La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello se lanzó con todo contra el entrenador de Colo Colo y explicó por qué Almirón debió irse o renunciar en la banca del Cacique después del Superclásico.

“¿Por qué Colo Colo no jugó así el sábado contra la U? ¿Por qué Colo Colo tiene que dosificar tanto? ¿Por qué Colo Colo juega contra la U tan defensivo y contra Junior, que en el papel es mejor equipo, es protagonista?”, partió preguntando King Kong.

“Tanto miedo de Almirón a la U”

Guarello agrega: “¿por qué tiene que cambiar tanto, por qué tiene que santibañizar tanto Colo Colo? No es necesario. ¿Por qué tiene que ser tan cobarde Colo Colo contra la U y tan propositivo contra Junior? ¡Tanto miedo a perder con la U! Y después no vaya a perder el campeonato por esas cosas, porque Colo Colo ya ha regalado varios puntos”.

“Las cosas que dice Almirón en el fútbol chileno no las podría decir en Argentina. En Chile dices cualquier hueá y no pasa nada. Si Almirón en Boca hubiese jugado contra River, como jugó Colo Colo contra la U, se lo comen con zapato. Lo matan”, complementó el periodista.

¿Almirón le tuvo miedo a la U? Guarello cree que debió renunciar tras el Superclásico.

El comunicador añadió que “en Chile como ganas el martes se olvida. Pero Colo Colo no puede jugar así el Superclásico contra Universidad de Chile. O sea puede, pero no debe”.

En Argentina ya no sería el DT: renuncia

Ahí fue cuando recogió las palabras de Almirón, que tras el derbi y en la previa del duelo contra Junior, aseguró que no podía hacer el desgaste contra la U porque el partido importante era el de Copa Libertadores.

“¿O sea el Superclásico no era importante? No po. Si Jorge Almirón llega a decir eso en Argentina, que el partido contra River no es importante, tiene que renunciar al día siguiente. Esa es la verdad”, sentenció Guarello.