Colo Colo celebra un triunfo con el que sigue luchando por el liderato del Campeonato Nacional, pero que estuvo a nada de escaparse de sus manos. El Cacique se impuso por 2 a 1 ante Ñublense en un duelo donde Brayan Cortés casi se transforma en el gran villano.

El Indio, que ha sido el arquero estelar de Jorge Almirón en la presente temporada, cometió un error que pudo costar muy caro. Fue en los 68′ minutos de juego cuando se confió más de la cuenta y le regaló la pelota a Patricio Rubio, lo que terminó con un remate de Gabriel Graciani que Emiliano Amor sacó de la línea.

Si bien su actuación fue buena, esta jugada en particular casi deja al Cacique sin poder presionar a la U en la cima de la tabla de posiciones. Es por ello que el formado de Claudio Bravo salió a tirarle la oreja y avivarlo para lo que queda de campaña.

Julio Rodríguez reta a Brayan Cortés por el error que casi le cuesta el triunfo a Colo Colo

Brayan Cortés cometió un error que estuvo a nada de dejar a Colo Colo lejos del liderato de la U en el Campeonato Nacional. El Indio regaló una pelota que Emiliano Amor terminó por salvar y que hoy le valen los retos de un histórico del arco nacional.

Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo, conversó con RedGol sobre el duelo con Ñublense y tuvo especiales palabras para el portero por su condoro. “Lo que ocurre y no debería pasar porque lleva harto tiempo jugando de la misma forma, es difícil ser 100 por ciento efectivo pero me imagino que él también debe tener algo de presión porque no es natural jugar con los pies, pegarle bien a la pelota.

En esa misma línea, le remarcó que debe estar más atento. “Se necesita lectura de juego, saber dónde están tus compañeros y cosas que no son fáciles si no las tuviste en tu formación. Estás más propenso a los errores”.

Tras ello, Julio Rodríguez se mostró optimista de lo que pueda hacer el Cacique en la lucha por el título del Campeonato Nacional. “La U ha hecho una extraordinaria campaña, ha jugado y ganado bien. Juegan bien al fútbol, han superado a los rivales en todo aspecto y Colo Colo, por el plantel que tienen y jugando en cuartos de final de Copa Libertadores, te da otro ritmo de juego. Jugar contra Junior es bravo, hay que esforzarse mucho más, te exige mucho más”.

“El equipo está con eso, empezó a jugar más aguerrido, más intenso y jugando bien al fútbol. Son los dos equipos más fuertes, Católica se alejó así que los dos van a pelear el campeonato, sin ninguna duda”, sentenció.

Brayan Cortés se lleva así un reto por una jugada que pudo costar demasiado caro a Colo Colo. El Indio ahora se prepara para sumar un último partido como titular antes de ir a pelear por su opción en la selección chilena para las Eliminatorias Sudamericanas, donde sin Claudio Bravo el puesto quedó vacante.

¿Cuáles son los números de Brayan Cortés esta temporada?

Tras su partido contra Ñublense, Brayan Cortés llegó a un total de 30 partidos oficiales disputados con Colo Colo esta temporada. En ellos ha dejado su arco en cero en 13 ocasiones y ha recibido 22 goles en los 2.697 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo da vuelta la página de Ñublense y ahora va con todo a su próximo desafío en el Campeonato Nacional. Este domingo 1 de julio a partir de las 15:00 horas el Cacique visita a Cobreloa en Calama.

