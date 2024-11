Leonardo Gil fue una de las personas que estuvo junto a Arturo Vidal en el momento del control de identidad inicial. Esto ocurrió en la comuna de Vitacura, donde algunos jugadores de Colo Colo acudieron a un bar para festejar los cumpleaños de Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

De hecho, el Colorado fue uno de los más activos comensales en el tenso momento que tuvo Vidal con quienes efectuaron el procedimiento. “Usted me la tiene que pedir (la identificación) afuera de la propiedad privada”, dijo el argentino chileno.

Si bien no se muestra, aparentemente Gil cayó al piso después de esto. En el video difundido por La Tercera suena como si alguien hubiese intentado afirmarse de algo para evitar una caída, aunque finalmente no consiguió ese objetivo. “En la vía pública sí, acá adentro no. Usted no la puede pedir”, dijo el “5” de los albos tras reincorporarse.

Captura YouTube La Tercera.

Vidal decía “Defiende al Colo (Gil), cómo le van a pedir identidad dentro de una casa”. Pero el reclamo del King no le bastó a los carabineros que llegaron hasta el lugar. “Este recinto tiene un horario de cierre, independiente que esté en el patio”, le explicó el uniformado que llevó la voz cantante al grupo.

“Entonces hable con el dueño y que paguen el parte. Hagámosla fácil, están haciendo su trabajo”, decía el Colorado Gil para tratar de calmar las aguas. Consciente de que la actitud desafiante de Vidal podría traer consecuencias, el mediocampista eligió intentar amainar la tormenta.

Leo Gil indica que el control de identidad debe hacerse fuera de la propiedad. (Captura La Tercera).

El rol de mediador de Leo Gil en el control de identidad a Arturo Vidal: “Hay que respetar la ley, pero…”





Leonardo Gil fue importante para apaciguar los ánimos en el control de identidad al que fue sometido Arturo Vidal y todos los asistentes del lugar. Su discurso se calmó con el transcurso de los minutos, pues comenzó el diálogo con los carabineros con un tono irreverente.

Con el pie en ristre, como se dice en esa jerga futbolera mezclada con algo de hípica. “La ley hay que respetarla, pero ellos se tienen que contactar con el dueño del local”, dijo el Colorado Gil, quien jugó los últimos 17 minutos en la victoria ante Deportes Iquique, pues reemplazó a Carlos Palacios.

“Si hay un parte o una multa la tienen que ver con el dueño del local. Él está haciendo su trabajo, tiene razón. Terminemos esto sin problemas”, se oyó decir también a Leonardo Gil en ese registro de poco más de seis minutos que el diario La Tercera publicó en su canal de YouTube.

Hubo otra parte en que el carabinero que más habló observó un polvo blanco en el capó de un vehículo. “Hasta en los autos tienen polvos de hornear”, lanzó el uniformado irónicamente, como queriendo decir que había rastros de consumo de cocaína. Pero rápidamente, Gil y los otros comensales explicaron que habían tirado harina. Y quedó esa huella.