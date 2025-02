El debut de Colo Colo en la Copa Chile dejó fuertes críticas para la cancha del Monumental por parte del plantel. No se entiende que hace dos meses que no se ocupa y está en malas condiciones“, dijo Esteban Pavez. “Hay que ponerle un poquito más de voluntad“, sumó Javier Correa.

Esto llevó a Blanco y Negro a llevar a cabo un sumario para encontrar a los responsables del mal estado del césped. Este domingo 9 de febrero, los albos deben jugar ahí para enfrentar a Unión San Felipe en la tercera fecha del torneo. ¿Y cómo está ahora? Aníbal Mosa, timonel de los albos, respondió.

En diálogo con los medios de comunicación, el empresario dijo que el pasto se recupera y que “ahora la voy a ir a revisar. Lo importante es la cancha, y está mejorando bastante, la vi ayer, la vi antes de ayer, el sábado, domingo. Todos estos días la he estado viendo“.

“Esta cancha siempre tiene que estar impecable, siempre, toda la vida”, señaló Mosa. Sobre cómo estará para el domingo, mencionó: “Mejor que con Limache“.

Sumario en Colo Colo por la cancha del Monumental

Sobre el sumario por el estado de la cancha del Monumental, Aníbal Mosa dijo que “se entregará mañana o pasado, cuando lo tenga. Esto es para identificar responsabilidades. Cuando las cosas andan mal es porque alguien dejó de hacer su trabajo”.

Hace solo unos días, Daniel Morón, gerente deportivo, había mencionado que “por lo que he hablado con el canchero, el exceso de temperatura muchas veces no contribuye a que las semillas germinen y esas cosas en esta época del año. No soy experto, pero eso es lo que me han contado“.