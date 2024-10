La Joya dejó a la Roja y no le saldrá gratis, ya que a pesar de que parecía tener todo listo, desde la entidad advirtieron que no puede jugar. Ante esto, el Cacique reaccionó rápidamente.

Carlos Palacios ha vivido una tremenda teleserie luego de dejar a la selección chilena. La Joya pidió salir de la Roja por problemas personales y regresó a los entrenamientos con Colo Colo para ser parte del plantel que enfrentará a Unión La Calera.

De hecho, el 7 albo viajó con el plantel y se encuentra en la concentración junto a sus compañeros. Sin embargo, en medio de ello la ANFP le hizo llegar una carta al Cacique confirmando que no puede jugar por un artículo FIFA que choca con su liberación del Equipo de Todos.

Si bien todo apuntaba a que podría ser parte del partido, hasta Pablo Milad salió a advertirle que no puede jugar hasta cinco días después del final de la doble fecha de eliminatorias. Es por ello que el Cacique debió moverse de emergencia para reaccionar ante el gran problema que se le venía por delante.

Colo Colo guardará a Carlos Palacios para evitar problemas

Carlos Palacios había entrenado con el plantel e incluso asomaba como titular en Colo Colo para el partido con Unión La Calera. Sin embargo, los problemas que aparecieron a última hora complicaron toda la planificación de Jorge Almirón y obligaron a tomar medidas drásticas.

Carlos Palacios finalmente no será considerado en Colo Colo para el partido con La Calera. Foto: Photosport.

La Joya no podrá ser parte de los jugadores que vean acción contra los Cementeros ya que, de hacerlo, podría provocar un problema mayor. Es por ello que, para evitar poner en riesgo la lucha por el título, el DT cortó por lo sano.

Este martes y luego de conocerse la postura de la ANFP con Carlos Palacios, Patricio Yáñez sorprendió a todo al revelar que no estará. El ahora comentarista señaló a través de las pantallas de ESPN que el técnico finalmente lo marginará para que no haya inconvenientes.

“Me llega información de que Palacios no está considerado para mañana por el cuerpo técnico“, dijo el ex delantero. Una decisión que deja en claro que Colo Colo evitará arriesgarse con el caso de la Joya y se apegará a lo que le exigen.

Todo esto ocurre en medio de las críticas que ha recibido el jugador por abandonar a la selección en medio de un duro momento. De hecho, dos de sus compañeros que vieron acción esta tarde contra Colombia están dentro de los citados e incluso podrá jugar si así lo requiere el DT.

Carlos Palacios se queda con las ganas de sumar minutos en un partido clave para Colo Colo. El Cacique se juega la opción de ser líder con tres fechas más por jugar en el Campeonato Nacional y tendrá que hacerlo sin uno de sus hombres más importantes.

¿Cuántos partidos se perderá Carlos Palacios por su salida de la selección chilena?

Tras los dichos de Pablo Milad sobre su situación, Carlos Palacios puede ser una sensible baja para Colo Colo. Con el plazo de cinco días tras la fecha FIFA, la Joya incluso se puede perder el choque con Unión La Calera y con Palestino el domingo 20 de octubre desde las 15:00 horas.

¿Cuándo juega Colo Colo con Unión La Calera?

Colo Colo, ahora ya sin Carlos Palacios en sus filas, afina los últimos detalles para un duelo clave con Unión La Calera. El Cacique se pondrá al día en el Campeonato Nacional este miércoles 16 de octubre a partir de las 19:00 horas.