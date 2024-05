El ex jugador de Colo Colo se mandó un ácido comentario por la ausencia de la pareja de centrales de la nómina de Marcelo Bielsa en Uruguay.

Pollo Veliz en modo chaquetero por ausencias de Falcón y Saldivia en nómina de Bielsa: “Le dirán loco, pero no tonto”

Sabido el estilo ácido de Leonardo Véliz a la hora de comentar la actualidad de Colo Colo. El tres veces campeón con los albos en los 70 y 80 no tiene miedo a la hora de apuntar sus críticas, sobre todo en Twitter, donde cada cierto tiempo suelta artillería.

Justamente en esa red social fue el que el Pollo apuntó sus dardos contra Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, la pareja de centrales titular en el Cacique en los últimos meses. ¿La razón? Pues su ausencia en la pre nómina de Marcelo Bielsa en Uruguay para la Copa América 2024.

El entrenador argentino, como ha sido habitual desde su arribo al combinado charrúa, pasó por alto el llamado a los jugadores de Colo Colo, optando por defensores que actualmente militan en el fútbol europeo como Ronald Araújo, Santiago Bueno, José María Giménez o Mathias Olivera.

Ante esto, Véliz publicó en su Twitter que “Bielsa entrega nómina de Uruguay. Ni por las tapas aparece Falcón que acá se le idolatra. A Marcelo le dirán loco pero… no tonto. Ah, y a Saldivia, tampoco”.

La ola de respuestas negativas por su comentario no se hizo esperar, por lo que el Pollo volvió a escribir minutos después. “Hay dos intocables en Chile: Vidal y Falcón para los colocolinos. No se preguntan porque Falcón no es interesante para Bielsa y es sagrado para quienes le encienden velas”, concluyó.

El mensaje de Leonardo Veliz contra los jugadores de Colo Colo. | Foto: Captura.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos será ante Fluminense este jueves 9 de mayo desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental. Este encuentro será válido por la fecha 4 de la Copa Libertadores, torneo donde el Cacique marcha tercero con cuatro unidades en el Grupo A.

