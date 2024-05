El entrenador de Colo Colo dio como ejemplo su visita al Francisco Sánchez Rumoroso. “La cancha estaba con el pasto largo y no la habían mojado”, afirmó.

Jorge Almirón sumó a Chile como un nuevo país en su larga carrera como entrenador al llegar a Colo Colo. Más allá de los dos años en que estuvo en Wanderers en 1994 y 1995, ahora el argentino sabe lo que es dirigir en nuestro país estando al mando del Cacique.

Y críticas al medio hay, sobre todo de alguien que estuvo en España en un par de oportunidades, además de entrenar a grandes equipos del fútbol argentino como Boca Juniors y San Lorenzo.

En charla con TNT Sports, Almirón apuntó especialmente al estado de las canchas, afirmando a la hora de comprar el fútbol chileno con el argentino que “hay diferencia, pero es cosa de tiempo. Hay que mejorar las canchas. Darle más oportunidad a los jóvenes. La intensidad del juego va de la mano. A Toni Kroos le costaría un poquito controlar la pelota en Santa Laura.”.

“Lo que no me gusta es que cuando fuimos a Coquimbo, la cancha del Sánchez Rumoroso estaba con el pasto largo y no la habían mojado. Eso al final nos atrasa a todos y entorpece al fútbol chileno”, agregó el entrenador de Colo Colo.

Además, el argentino comentó lo que para él ha sido el mejor partido del año, concluyendo que “uno tiene que mejorar cuando los equipos vienen a echarse para atrás. El partido que más me gustó fue en Brasil y de local contra Fluminense. Tuvimos varias situaciones”.

Cabe mencionar que Jorge Almirón llega 23 partidos al mando de Colo Colo, registrando once victorias, seis empates, seis derrotas, lo que da un 56.53% de rendimiento.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro del Cacique será este miércoles 29 de mayo desde las 20:30 (hora de Chile) ante Cerro Porteño en el Estadio Defensores del Chaco. Los albos necesitan de empatar uno o más goles como mínimo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por el torneo local Colo Colo volverá a la acción ante Deportes Copiapó el próximo domingo 2 de junio a las 17:30 horas en el Monumental.

