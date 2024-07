Julio Vaccari, entrenador del Rojo de Avellaneda, dejó en claro que el jugador chileno no tiene intenciones de quedarse en el club. “Yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel”, aseguró a los medios argentinos.

El nombre de Mauricio Isla es cosa del pasado en Independiente de Avellaneda. Uno de los principales candidatos a reforzar la banda derecha de Colo Colo ya dejó en claro que no seguirá en el club argentino, algo que el propio entrenador del Rojo desclasificó en las últimas horas.

Julio Vaccari, entrenador de Independiente, dejó en claro tras el triunfo de su equipo sobre Olimpia en un amistoso internacional que el Huaso ya no es parte del club y que tiene las puertas abiertas para irse.

“Yo llegué al club y pedí el teléfono para hablar con él. Su representante me dijo que no estaban dadas la condiciones para hablar, lo cual yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel”, aseguró Vaccari a los medios argentinos.

En ese sentido, el DT del Rojo enfatizó en que “es algo que para mí es cosa jugada. Cuando uno no quiere ser parte, no tiene que estar, más en una institución como esta y el prestigio que tiene. El que quiere estar está y el que no quiere estar tiene las puertas abiertas”.

Cabe recordar que Colo Colo está trabajando en lograr el fichaje de un lateral derecho para dar por cerrado su plantel en este mercado. Mauricio Isla es uno los principales candidatos para el puesto, aunque todavía no hay nada cerrado.

Isla ya tiene una oferta formal de Colo Colo

Pese a la falta de alguna oficialización, lo cierto es que el chileno ya tiene una oferta del Cacique en su poder. Así lo confirmó periodista Rodrigo López en De Fútbol Se Habla Así de Directv, donde señaló que “todo indica que en los próximos días va a responder a esta oferta. Hay algunos detalles que afinar”.

El arribo de Mauricio Isla a Colo Colo podría cerrarse en las próximas horas. | Foto: Guillermo Salazar.

“Isla quiere venir a Colo Colo. No hay ninguna oferta de la MLS, porque su principal objetivo era estar allá, pero al no existir esta oferta concreta, en Colo Colo está la posibilidad más cercana. Esto es información de ahora. La oferta ya llegó, ya la tiene el jugador y esperan la respuesta en los próximos días”, agregó.

Mauricio Isla viene de jugar 18 partidos en esta primera mitad del 2024 con Independiente. En 1.536 minutos de acción anotó un gol, entregó tres asistencias y tuvo seis amonestaciones. Además, jugo seis duelos más amistosos con la selección chilena, siendo tres amistosos y tres por la Copa América.

