Lucas Cepeda es el gran héroe de Colo Colo gracias a su agónico gol a Cerro Porteño. El atacante convirtió en el último suspiro ante los paraguayos, permitiendo dejar los tres puntos en el Monumental en este debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Uno que terminó chocho con este tanto del ex Santiago Wanderers es Carlos Muñoz, quien sabe lo que es vestir la camiseta del Cacique y que precisamente compartió varios años de camarín con Cepeda en el puerto.

En charla con ADN Radio, el delantero y referente de los caturros afirmó que “fue muy emocionante. Me pone contento no solamente lo de ayer, también lo del partido con Everton donde le tocó marcar y su celebración fue dedicada a mí, fue algo muy lindo”.

“A Lucas lo conozco hace mucho tiempo. Cuando volví a Wanderers me tocó conocerlo más a fondo, fui muy cercano a él. Tenemos una linda amistad y lo que está realizando ahora es premio a su esfuerzo y paciencia”, agregó.

Sobre el paso de Cepeda de pasar de Wanderers a Colo Colo, Carlitos declaró que “llegó a un club muy grande. No iba a ser fácil su adaptación, los pocos minutos que recibe los tiene que aprovechar. Creo que está dando fruto el buen trabajo de todos los días. Debe seguir entrenando al 100. Este podría ser un lindo comienzo de lo que él puede dejar en Colo Colo”.

“Cepeda es un jugador al que se le puede sacar mucho provecho”

A la hora de destacar las características de Lucas, Muñoz detalló que “una de sus cualidades es el remate a media distancia. Tiene una potencia que está muy por sobre la media del fútbol chileno. En Wanderers marcaba diferencias, es un jugador al que se le puede sacar mucho provecho. Todavía tiene que adaptarse a jugar en Primera División y en Colo Colo, pero tiene muchas posibilidades de crecer”.

“En un principio en Wanderers, Lucas jugaba como lateral-volante en línea de tres y recorría toda la banda. Luego pasó a ser puntero en un 4-3-3, se desarrollaba bien en ambos perfiles, nos sirvió mucho y aportó con goles. Es de los punteros clásicos, potentes, con buen remate. Tiene que seguir madurando, porque dio un salto grande de categoría, pasó de pelear el ascenso a jugar Copa Libertadores”, agregó.

Para cerrar, el jugador caturro desclasificó una charla previa que tuvo con Cepeda en la antesala del encuentro copero, afirmando que “hablamos antes del partido y él me lo anticipó en el chat. Me dijo: ‘tío Carlos, voy a entrar y voy a hacer un gol, anótelo’. Dicho y hecho. Pasó. Me puse muy contento, como si el gol lo hubiese hecho yo”.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

EL Cacique saldrá a la cacha para enfrentar a Ñublense en Chillán este sábado 6 de abril a partir de las 15:00 horas. Este partido será válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2024.

Por su parte en la Copa Libertadores los albos verán acción el próximo martes 9 de abril desde las 20:00 (hora de Chile) ante Fluminense en el Estadio Maracaná.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.