Colo Colo festejó a medias en el Monumental, donde goleó a Deportes Iquique, pero no pudo convertirse en campeón. Los albos esperaban, además, un tropiezo de Universidad de Chile, pero esto no se dio y el título se definirá en la última fecha del Campeonato Nacional.

El sólido triunfo albo contó con Carlos Palacios, pese al gran temor que generó su lesión en el hombro. El delantero del Cacique, quien anotó de penal contra Iquique, fue titular y jugó 73 minutos, todo mientras sigue recuperándose de una disyunción acromioclavicular.

Tras el partido, la Joya explicó la razón de su sacrificio. “Me siento cómodo. Todos me apoyan y es difícil tomar decisiones porque hay muchos sentimientos involucrados. Sentía que podía ser el último partido aquí y por eso decidí jugar. Me voy a ir como campeón“, dijo.

“Me siento mejor. Aún me duele, pero no hay nada que no se pueda hacer por este equipo. Fue un año especial y pude jugar. Amo estos colores, siempre fui hincha y me nació jugar”, sumó, agregando que “conversé con personas para hacerlo, me nació, yo lo pedí. Gracias a Dios no pasó a mayores“.

Carlos Palacios y la denuncia de U. de Chile contra Colo Colo

En Colo Colo también se habló sobre la denuncia que pesa sobre Jorge Almirón, donde Universidad de Chile acusa que cometió desacato contra Huachipato, donde estaba suspendido, y pide la resta de tres puntos. Es una acusación que podría definir al campeón del torneo.

Sobre esto, la Joya quiso ser diplomático y declaró que “cada uno tiene su parecer, no diré el mío porque después salen comentarios. Si quieren andar mostrando pruebas, están en su derecho, nosotros representamos al equipo más grande del país en la cancha“.