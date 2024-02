Claudio Borghi ha visto pasar mucha agua bajo el puente tras su salida de Colo Colo. Son 16 años desde que el Bichi le puso punto final a un exitoso ciclo como DT de los albos. Celebró cuatro títulos al mando de la dirección técnica. Y en febrero de 2024 repasó el capítulo final en Pedrero.

Su adiós definitivo, que se dio a fines de marzo de 2008, todavía tiene un recuerdo fresco para él. “En el último período se produjo un desgaste muy grande. Fue muy intenso. Mucha gente me pregunta por qué me fui. Y yo no me fui por problemas míos”, reveló el entrenador, quien también fue campeón en Argentinos Juniors.

“Mucha gente no lo sabe. Me fui porque porque había problemas con los premios de los jugadores. Antes de viajar a Buenos Aires, donde jugábamos con Boca Juniors, tomé la decisión de irme”, rememoró Borghi. El Cacique cayó por 4-3 ante los Xeneizes en La Bombonera. Tras eso, confirmó el fin de ciclo.

Y añadió más antecedentes a ese complicado panorama que vivió en el Monumental. “Los jugadores no querían entrenar. Después asume Fernando Astengo y pierden la final con Everton. Fueron dos años muy intensos porque el equipo se desarmaba y se armaba“, contó Borghi.

Claudio Borghi revive su salida de Colo Colo: “Se me caía el pelo en las vacaciones”

Claudio Borghi tiene grabado el proceso de su salida de Colo Colo. Fue un período que le absorbió mucha energía. Y que terminó abruptamente por un grave problema de dinero entre la dirigencia y el plantel de jugadores. “Un semestre tuve dos días de vacaciones, se me caía el pelo, era bien complejo“, reveló.

Por esos días, cuando se zanjó su ciclo al mando del primer equipo del Cacique, su postura fue muy distinta. Prefirió guardarse las verdaderas razones de su alejamiento. “Toda la gente sabe que no hay nada que arreglar. Estoy al día en los pagos y sólo es una cosa de cansancio. Los sentimientos con el club siguen estando”, aseguró por aquel entonces.

“Los objetivos que nos propusimos cuando llegamos se cumplieron todos. Quizás lo que faltó en algún momento es ser más amarrete, más ratón. Y quizás los resultados hubiesen sido otros”, manifestó el Bichi Borghi, quizás con el recuerdo vivo de la final de la Copa Sudamericana 2006 que Colo Colo perdió ante el Pachuca de México.

