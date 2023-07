Colo Colo empató ante Ñublense por el Campeonato Nacional, en un duelo marcado por el precio que le puso Blanco y Negro al pase de Damián Pizarro, lo que de inmediato causó polémica.

Son 10 millones de dólares lo que están pidiendo por el joven delantero, a un club que consultó por su pase, lo que hace notar que están poniendo la vara bien alta para su futuro, donde el histórico Ivo Basay hace un llamado de atención con este tema.

A romper el chanchito

Fue el periodista Jorge Coke Hevia quien aseguró la cifra que ha puesto la dirigencia alba por el atacante, luego de que un club quiso preguntar las condiciones para una venta.

“¿Se acuerdan del Union Saint-Gilloise por Damián Pizarro? Hay una oferta altísima para Blanco y Negro me comentan desde Bélgica, al estilo Darío Osorio, pero quieren 10 verdes en Blanco y Negro. Yo no entiendo la verdad. Seguiré reporteando. Parte del directorio de ByN no puede creerlo”, comentó.

Algo que de inmediato causó polémica, por el tema de la falta de finiquito que ha mostrado, dejando a parte sus condiciones a futuro, que todos aseguran tiene para ofrecer.

Llama a la calma

Por lo mismo, Ivo Basay, en conversación con Redgol, asegura que el club puede poner el precio que quiera, pero para eso hay que demostrar.

“Creo que cada equipo tiene derecho de tasar con la libertad absoluta, pero de ahí a eso, creo que tiene que mostrar más cosas para que sea una venta así”, comenzó explicando.

Pese a todo, asegura que el jugador es joven y que tiene mucho futuro, pero tiene que ir quemando etapas.

“Pero si llega a mostrar otras cosas, empieza hacer goles, porque es joven y tiene potencial gigantesco, pero eso está por verse”, finalizó.