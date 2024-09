Colo Colo se comió una inesperada goleada por 3-0 contra Magallanes. La Academia se hizo fuerte de local y pego duro en la ida de la final de la Zona Centro Sur de Copa Chile, dejando al Cacique colgando del certamen nacional de largo trofeo.

Como si fuera poco, y más allá de las bajas del Cacique, deja dudas por el bajo rendimiento mostrado, a días de lo que será el ida y vuelta contra River Plate, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, históricos albos fueron tajantes “¿Irreconocibles? Sí, están pensando en Copa Libertadores. Están equivocados, están en otra. Están en Copa Libertadores, miraron al rival en menos, eso siempre pasa la cuenta cuando no entras concentrado”, manifestó Gabriel Mendoza.

El Coca agregó que “no hubo nadie que desatacar; sin amor propio, sin la garra de Colo Colo. Pensando en otro lado. Creo que se pecó de exceso de confianza, se miró en menos al rival y se jugó pensando en Copa Libertadores en vez de pensar en Magallanes”.

Colo Colo no puede perder 3-0 con un equipo de Primera B

Por su parte, Ricardo Dabrowski expuso que “está dentro de las posibilidades que en un partido no te salgan las cosas como piensas. Es de esos partidos en los que no encuentras muchas explicaciones. Magallanes aprovechó y tiene un goleador como Larrivey. Y Colo Colo no pudo salir de ahí. Mejor que pase ahora, indudablemente la cabeza de Colo Colo está puesta en River. A veces te tienen que pasar estas cosas para remecerte y no estar confiado”.

Alejandro Hisis, en tanto, agregó que “estuvo pésimo, malo para la confianza. Una pena, un marcador muy abultado, quizás que pase en la vuelta, pero será complicado. Ojalá que esto no afecte a Colo Colo en lo psicológico”.

Óscar Wirth se mostró muy enojado: “que venga un equipo como Magallanes y te haga un 3-0, es como para invitarte a pensar qué estás haciendo. Debería notarse la distancia de un equipo de Primera A con uno de Primera B, más si es Colo Colo”, dijo.

Wirth sentenció que “a Colo Colo no puede hacerle tres pepas un equipo de segunda división (Primera B) como Magallanes”.