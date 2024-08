Colo Colo no quiere dejar de soñar en grande y arrancó la segunda rueda de la temporada 2024 metiéndose en la pelea por el Campeonato Nacional. El Cacique está luchando por el liderato mientras intenta levantar la Copa Chile y la Copa Libertadores, su desafío más importante.

Aunque su batalla sufrió un percance luego de que la ANFP se viera obligada a suspender el partido ante Huachipato de este fin de semana por las lluvias. Algunos ya ven esto como un golpe para mantenerse en la parte alta, por lo que Carlos Palacios lanzó un claro mensaje.

La Joya utilizó sus redes sociales para responder a los críticos que siguen sin confiar en lo que pueda hacer el Cacique esta temporada. Su mensaje fue directo y apeló a una clásica frase, de la que parecen haberse adueñado en el Monumental.

Carlos Palacios se muestra desafiante ante los hinchas de Colo Colo

Carlos Palacios ha sido una de las figuras de un Colo Colo que, a pesar de estar peleando en todos los frentes, no termina de convencer. El nivel mostrado por el Cacique no es del gusto de los hinchas, pero aún así se mantienen luchando en tres torneos distintos.

Carlos Palacios dejó un claro mensaje a los hinchas de Colo Colo. Foto: Instagram

Las críticas no se han hecho esperar de parte de los hinchas, especialmente por los agónicos triunfos en los últimos partidos. Ante esto, desde el plantel salieron a pegar de vuelta con un claro mensaje.

El encargado de darlo fue la Joya, quien a través de su cuenta de Instagram no dejó dudas al respecto. Al ritmo de Jere Klein, el 7 albo le habló a los que no terminan de encantarse con el equipo: “El que abandona no tiene premio”.

La señal que envían desde el plantel de Colo Colo es clara. A pesar de que dentro de la cancha están dejando muchas dudas, los triunfos siguen llegando por lo que están tranquilos e ilusionados de lo que puedan hacer.

Ahora que se suspendió el partido con Huachipato, la mira estará puesta en el Superclásico con la U de la próxima semana. Lo que será la antesala del choque con Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores, el gran objetivo.

Carlos Palacios desafía a los hinchas de Colo Colo que siguen sin entusiasmarse con lo que puedan hacer. La Joya espera hacer historia de la mano de un plantel que, tras los arribos de Javier Correa, Mauricio Isla y Cristián Riquelme se permite soñar en grande.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Carlos Palacios ha sido uno de los jugadores claves de esta temporada luego de haber disputado un total de 28 partidos oficiales. Ocho goles, siete asistencias y 2.212 minutos dentro de la cancha son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con la suspensión del partido ante Huachipato, Colo Colo ahora se enfoca en dos partidos claves para la segunda rueda. El primero será el próximo sábado 10 de agosto, cuando a las 15:00 horas visiten a Universidad de Chile en el Superclásico previo a su llave de octavos de final de Copa Libertadores con Junior de Barranquilla.

