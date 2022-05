Luego de la derrota por goleada de Colo Colo ante River Plate por Copa Libertadores se pensó que todo era negro en el equipo del Cacique. Sin embargo, en Argentina igual destacaron el partido de Gabriel Suazo, que empezó a sonar con fuerza en el elenco Millonario.

Un hecho que llena de orgullo al zurdo colocolino, quien se entusiasma con la opción de poder dar el salto al elenco de Marcelo Gallardo en los próximos meses y así lo expresó en Radio Continental de Argentina.

"Obviamente sería hermoso. River es tremenda institución, de los más grande en Sudamérica, que siempre está peleando por ganar", comenzó diciendo el capitán de Colo Colo, que hizo una comparación entre ambos clubes.

"No tan solo pelea en su torneo nacional, que yo creo es una obligación como nosotros también la sentimos por Colo Colo en nuestro torneo. pero siempre está peleando por salir campeón de la Copa Libertadores, jugando copas internacionales año tras año, entonces obviamente sería algo hermoso que se pueda dar", agregó.

Por eso es que se ilusiona con dar un paso gigante en su carrera. "A cualquier jugador le encantaría jugar en una institución tan grande a nivel mundial, pero yo estoy centrado en lo que puedo hacer día a día dentro de la cancha, mejorando y si se llega a dar, que sea lo mejor para mi futuro obviamente", comentó con los pies en la tierra.

Además aseguró que River Plate tiene un estilo que el encanta, aunque no es algo que le haya dicho a Marcelo Gallardo. "No he tenido la oportunidad ni de decírselo, pero ya jugar contra un equipo dirigido por él (Gallardo) es un orgullo, un placer. No es tan solo un talentoso, es un esforzado en lo que hace, se ve que se dedica al 100% a su trabajo", añadió Suazo.

Finalmente señaló que "esto se ve reflejado al final en su equipo, dentro de la cancha. Hace ver jugar a su equipo al mejor nivel ante cualquier rival".