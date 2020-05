Sebastián Cejas: "Me encantaría dirigir Colo Colo, pero no sé si hoy estoy preparado para un club tan grande"

Sebastián Cejas guarda un lindo recuerdo de su paso por nuestro país. El arquero de Colo Colo durante 2006 y 2007 gozó parte de los años más gloriosos del club en el último tiempo, algo que le aseguró un lugar en el corazón de los hinchas y que lo ilusiona con alguna vez asumir su banca.

En conversación con Todos Somos Técnicos del CDF, el argentino revivió su aventura en nuestro país. "Me volví a sentir ganador. Uno no ganó siempre, sino que la tuvo que remar y demostrar constantemente el valor que podía tener. Ese año me volví a sentir importante gracias a la posibilidad que me dieron de participar en un momento que será recordado por muchos años".

Sebastián Cejas hizo historia junto a Colo Colo, con quien llegó hasta la final de la Copa Sudamericana 2006 y levantó los títulos del Clausura 2006 y Apertura 2007. Foto: Colo Colo

Fue ahí que, al hablar sobre la dirección técnica del cacique, mostró sus ganas de asumirla. "No quiero condicionar a nadie. Yo tengo claro que quiero ser entrenador. Hoy Colo Colo está pasando un periodo no fácil en todo sentido. Es un club importante, grande… Si hablo con una mano en el corazón, me encantaría dirigir Colo Colo porque es un club que me dio muchísimo".

Eso sí, Cejas dejó en claro que todavía no es el momento. "Sigo en deuda porque nunca me va a alcanzar el tiempo para devolver todo el cariño que me dieron, sobre todo los hinchas. Pero no sé si hoy estoy preparado para dirigir un club tan grande. Tengo cuatro años de experiencia como segundo entrenador, me gustaría dar mis pasos para ser el primero, pero cauteloso. No me desespero".

"Dirigir por dirigir… estaría fácil decir que sí, pero no creo estar preparado para ser cabeza de grupo en un equipo como Colo Colo. Todavía no", sentenció.