Sebastián Cejas: "Si Matías Fernández no hubiese tenido problemas, podría haber llegado al nivel de Arturo Vidal"

El plantel de Colo Colo 2006 fue la cuna de jugadores que en los años siguientes se transformaron en referentes mundiales. Uno que pintaba para crack era Matías Fernández, pero las lesiones y los problemas terminaron mermando su nivel, quedando por debajo de sus compañeros.

Sebastián Cejas, arquero del cacique durante 2006 y 2007, recordó su paso por el club y a los compañeros con los que compartió. "Tenía bastante experiencia, venía de jugar en el fútbol europeo y asumí la responsabilidad porque era un desafío importante. Sabía que tenía que ocupar un espacio muy grande que había dejado (Claudio) Bravo, que nació en el club y era muy importante para el equipo", comenzó explicando al sitio oficial del club.

"Llegué siendo un desconocido para la gente y el fútbol chileno, pero estaba muy tranquilo porque sabía que podía llevar bien la presión del puesto", agregó el guardameta.

Fue ahí que se refirió al 14 y su tremendo nivel en ese momento. "Siempre he dicho que Mati era un chico joven en ese momento, con una gran personalidad, pero muy introvertido, muy educado. Al equipo le dio una mano terrible porque el fútbol que él hacía era destacado y que marcaba muchísima diferencia".

Cejas señaló que a Fernández le faltó una sola cosa para explotar en el plano internacional. "Lo único que quizás le faltó, o no sé si le faltó porque tuvo una carrera estupenda, por las lesiones que tuvo no le permitieron explotar al nivel de los mejores jugadores del mundo. Quizás la suerte no lo ayudó y esperemos que hoy se pueda seguir divirtiendo y jugando como lo hacía en ese tiempo para que pueda ayudar a Colo-Colo a seguir triunfando".

En ese momento y al ser consultado por Arturo Vidal, el ex guardameta realizó una particular comparación. "Si Matías no hubiese tenido los problemas físicos que tuvo podría haber llegado al nivel que ha demostrado Arturo".

El Colo Colo de la segunda mitad de 2006 fue uno de los equipos más destacados del continente. Foto: Archivo

"Vidal logró cosas muy buenas, es un chico que está consolidado en el fútbol de élite. Tiene todavía mucho para seguir dando y que se dedicó plenamente a su carrera, siempre supo lo que quería. Me pone muy contento verlo hoy en el lugar que se encuentra y que le haya ido tan bien", agregó sobre el King.

Finalmente, alabó lo que ha sido el volante del Barcelona en toda su carrera. "Tuve la suerte de tenerlo de compañero en una época que era muy joven, pero cuando estaba dentro de la cancha parecía un jugador con mucha experiencia y categoría".