San Lorenzo rechaza primera oferta de Colo Colo por Nicolás Blandi

Colo Colo sigue en busca de su centrodelantero. Los albos están en busca de un 9 que pueda darle pelea a Esteban Paredes y fijan en Argentina su radar, donde dos nombres suenan fuertes.

Nicolás Blandi es uno de ellos. El delantero de San Lorenzo es del gusto de Mario Salas y se transformó en la primera opción para reforzar el ataque del cacique. Eso sí, no recibieron la respuesta que esperaban.

Según informó el diario La Cuarta, el Ciclón no aceptó la primera oferta que realizó Blanco y Negro por la carta de su jugador. Esto no es el único problema ya que el mismo medio aseguró que el elenco trasandino buscaría extenderle el contrato y así no dejarlo partir.

De caerse el interés por Blandi, en Colo Colo tienen puestos sus ojos en Lucas Viatri, quien está con el pase en su poder y puede negociar como jugador libre, lo que les haría el trabajo más fácil para poder cumplir el deseo de presentarlo como el tapado de la Noche Alba, a disputarse este domingo.