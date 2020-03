¡Qué bombazo! Pancho Arrué revela que Scolari busca ayudantes en Chile para llegar a Colo Colo: "Me llamaron, pero no me sentiría cómodo"

La negociación de Colo Colo con Luiz Felipe Scolari sigue su curso. Según Harold Mayne-Nicholls, serán retomadas este jueves, pero el brasilero parece estar adelantando camino por si se llega a puerto.

Y es que según reveló Francisco Pancho Arrué en Nexo, de ESPN, desde el entorno del brasilero lo contactaron para que fuera al Cacique con el campeón del mundo.

"Me llamaron hace unos días para la opción de ser ayudante de Scolari en Colo Colo. Pero voy a seguir mi carrera como primero, como encargado de un cuerpo técnico aunque tenga que esperar mi crecimiento. Es una oportunidad buena para cualquier entrenador, pero no me seduce ser ayudante", manifestó el ex volante.

Además, y para cerrar, dijo que quien lo contactó fue "el representante que está viendo el tema acá en Chile. Pero tomé una decisión y no me siento cómodo".