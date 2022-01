El torneo de verano que marcará la pretemporada tanto de Colo Colo como de Universidad de Chile causa preocupación por el notable aumento de casos de Covid-19 en Argentina, donde se disputará, algo que no se ha hecho ajeno en los diferentes clubes que participarán que han presentado varios positivos.

Tal es el caso de San Lorenzo con 11 futbolistas contagiados, pero más allá de eso las alarmas no están encendidas y así lo explica el periodista Alejandro Fabbri. "Todavía falta un buen tramo de días para que se inicie el torneo, por lo tanto no creo que habrá problemas en que lleguen los jugadores. Se están tomando medidas para que no se mantenga la propagación del virus por lo menos en los planteles de fútbol", afirmó.

Otro de los motivos por los que la situación puede afectar poco es que la afluencia de público quizá no sea demasiada. "No creo que haya problema para que se juegue el hexagonal. No hay ningún equipo de La Plata por lo que se cree que el público no estará muy pendiente porque el 90 por ciento de la ciudad simpatiza con Estudiantes o con Gimnasia", añadió.

Entre otros temas, resaltó los movimientos de San Lorenzo que está tras los pasos de Daniel González de Santiago Wanderers. "Está a la búsqueda de un par de arqueros, de un par de zagueros y de dirigentes que puedan solucionar esta gran cantidad de inconvenientes económicos".

El Ciclín, además, puede tener el ojo sobre el ex de Colo Colo, Nicolás Blandi. "Se desconoce si Franco di Santo que tienen una deuda muy grande con él, va a seguir en el club, es pretendido por Vélez. Hay que recordar que no van a participar en Sudamericana y Libertadores. Se habla la posibilidad que vuelva Nicolás Blandi que no ha rendido en Unión de Santa Fe, ha jugado muy poquito, ha sido perseguido por las lesiones", puntualizó.