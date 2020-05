Pedro Troglio se ilusiona con dirigir a Colo Colo: "Es un club bárbaro y que seduce a cualquiera"

Mientras Colo Colo se encuentra con un entrenador interino que, al parecer está ratificado hasta fin de año, hay nombres que empiezan a rondar por Macul, pese a que económicamente Blanco y Negro no está bien.

En conversación con Grítalo América, Pedro Troglio, entrenador argentino que hoy está en Olimpia de Honduras, no ocultó sus ganas de llegar a Chile y dirigir a un grande de Sudamérica.

El ex Gimnasia y Esgrima de La Plata narró su deseo de sentarse en la banca del Cacique en algún momento.

Tucu Hernández junto a Troglio

"Varias veces me han llamado de distintos equipos, pero nunca nada concreto, nunca nada se cerró y como entrenador se va el técnico de Colo Colo y te llama un representante chileno y te dice ‘puedo tirar tu nombre en Colo Colo’ y entras en una lista de 10 técnicos. Hay que ver si te eligen. He entrado en muchas listas, pero nunca estuve cerca", expresó.

Para finalizar agregó que, "no quiero herir a un equipo como Olimpia que me lo está dando todo, acá es un espectáculo, pero Colo Colo estamos hablando de uno de los grandes de Sudamérica, es un club que seduce a cualquiera. Es un club bárbaro, algún día si se me da sería bárbaro y estoy muy bien".