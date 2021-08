La importante conversación que tuvo Pablo Solari para cambiar su mentalidad y convertirse en figura de Colo Colo

“Persevera y triunfarás” era la frase que estaba escrita junto a una fotografía de sus padres en la polera que lució Pablo Solari tras convertir el primer descuento en la remontada de 4-2 de Colo Colo sobre Deportes Melipilla en el estadio Nicolás Chahuán.

El delantero ingresó al inicio del segundo tiempo y fue la figura del Cacique para sumar los tres puntos ante Los Potros, resultado que le permitió a los albos quedar en el segundo puesto de la tabla con 24 unidades, a uno del líder Unión La Calera.

Una vez finalizado el partido, el Pibe Solari confesó que tuvo una conversación con su familia, la cual le hizo cambiar la mentalidad para convertirse en figura alba.

“Salí enojado con Wanderers porque no me salían las cosas. Trabajé mucho, me desanimaba mucho, me pude sentir mejor hoy, estos días me han servido para hablar con mi familia, estar fuerte de cabeza, saber que si no cambiaba la cabeza no iba a volver al rendimiento que quiero”, reveló Solari.

Al ser consultado por la polera que mostró tras su gol, sostuvo que “ellos son mis viejos, mi pilar, hablé mucho con mi viejo. Me animó mucho, lo sufro mucho cuando no me salen las cosas como yo quiero. Los llevo acá porque gracias a ellos estoy donde estoy. Me enseñaron a no bajar los brazos. Es para ellos y para toda la gente de Arizona”.

También tuvo palabras de agradecimiento a sus compañeros por la amistad que ha forjado con varios de ellos.

“Vivo con Jeyson Rojas en un departamento. Estoy prácticamente solo, con él que es un hermano para mí, me apoya mucho. Le agradezco la amistad. Es difícil estar lejos de la familia, no los veo hace más de seis meses, es complicado, soy muy de familia. Él, Iván (Morales), Guti (Bruno Gutiérrez) me hacen sentir como si fueran mis hermanos y les agradezco la amistad que me brindan”, indicó Solari.

El Pibe celebra junto a sus compañeros. (Foto: Agencia Uno)

Ya pasando a lo que fue el compromiso ante Deportes Melipilla, el delantero expresó que “era un partido complicado, lo sabíamos, pero lo pudimos revertir y nos plantamos bien ante el resultado. Me voy contento, no estaba teniendo el rendimiento que quería, no me sentía bien, salía disconforme, quería volver a mi nivel, estar mejor y este golcito me sube el ánimo. Más porque lo revertimos”.

Colo Colo quedó en el segundo puesto y está en semifinales de Copa Chile. Sobre el buen presente del equipo albo, indicó que “es lo que estamos buscando, lo que queremos, ganar todo lo que juguemos. Más que se nos den así los resultados. Es un envión anímico importante”.