Otro fuerte golpe en Colo Colo: Daniel Morón medita dejar Blanco y Negro esta semana por motivos personales

Colo Colo vive una crisis tras el quiebre total entre Blanco y Negro y el plantel de jugadores tras el fracaso del acuerdo por la rebaja de sueldos en medio de la emergencia mundial, lo que llevó a la concesionaria a acogerse a la Ley de Protección al Empleo y “suspender” transitoriamente los vínculos del plantel.

En este escenario, uno de los más críticos ha sido Daniel Morón, representante del Club Social y Deportivo Colo Colo en la sociedad anónima que ha disparado contra el plantel e incluso ha emplezado a Esteban Paredes a “imitar a su ídolo, Marcelo Barticciotto” en un instante como este.

No obstante, el Loro parece estar viviendo sus últimas horas como director de Blanco y Negro. Según recogió radio ADN, el campeón de la Libertadores de 1991 dará un paso al costado este jueves cuando se conforme una nueva alta mesa de la sociedad anónima que rige al Cacique.

“Algunos apechugaron -en la quiebra- y se bajaron el sueldo en hasta un 50 por ciento, y voy a dar los nombres, aunque ellos me pidieron que no los diera: Marcelo Espina y Marcelo Barticciotto. Ellos son verdaderos ídolos del club, del cual uno de ellos es ídolo de Esteban Paredes, Marcelo Barticciotto, que lo dijo hace unos días, y me parece extraño que no rescate cosas de sus ídolos” - Daniel Morón en medio de la crisis