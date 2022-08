Colo Colo sigue recibiendo malas noticias luego de la derrota con Unión La Calera en el Campeonato Nacional. El Cacique dejó pasar una gran oportunidad para alejarse en el liderato, perdió su invicto y ahora lamenta la posible baja de Óscar Opazo.

El Torta regresó a la titularidad tras la Copa Chile, pero no lo hizo de la mejor manera. En el primer tiempo del duelo con los Cementeros, recibió un golpe que lo mantuvo con molestias durante los 45 minutos.

En el entretiempo, Gustavo Quinteros decidió sacarlo de la cancha para no arriesgarlo y que no empeorara. Sin embargo, luego de los primeros estudios las cosas no pintan bien, por lo menos por ahora.

De acuerdo a lo señalado por DaleAlbo, Óscar Opazo sufrió una contractura en el cuadricep, la que lo mantendrá en recuperación durante los próximos días. De hecho, se espera que este martes se realice los exámenes correspondientes para determinar la gravedad de su lesión.

Y si bien hay optimismo para que llegue a la próxima fecha, lo cierto es que el Torta deberá quedar apartado de los trabajos con el resto de sus compañeros. En caso de estar en condiciones, será con lo justo, algo que no conviene en la recta final de la temporada.

Colo Colo espera por sus lesionados para la recta final

Colo Colo venía firme y con una racha de victorias en el Campeonato Nacional, pero tras la Copa Chile parece haber quedado aturdido. La derrota con Ñublense en el global y la caída con Unión La Calera dejó en evidencia no solo los problemas con las pelotas paradas, sino también la falta de titulares.

Juan Martín Lucero se quedó fuera del duelo por una molestia similar a la de Óscar Opazo y se espera que esté ante Unión Española. Misma situación que el Torta, aunque algo más apurado y casi con lo justo.

Otro de los que puede hacer su regreso es César Fuentes, pieza fundamental en la primera parte de la temporada. Vicente Pizarro ha respondido cada vez que se le necesitó, pero Gustavo Quinteros puede mover las piezas si es que llega a estar listo para volver. Historia distinta es la de Matías Zaldivia, que sigue en recuperación por un mes más.

Colo Colo se prepara para regresar descansado y con las pilas cargadas a enfrentar la última parte del año. Siete finales le quedan al Cacique para levantar la estrella 33 del Campeonato Nacional y así coronar un año que, pese a lo bueno que fue dentro de la cancha, no ha quedado plasmado con títulos.