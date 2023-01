Colo Colo está viviendo una verdadera pesadilla en el arranque del 2023. El Cacique ha estado en medio de la polémica con Juan Martín Lucero y Fortaleza, pero ahora puede sumar una nueva baja en sus filas: Esteban Pavez.

Mientras la directiva de los albos busca la manera legal de frenar la salida del Gato al fútbol brasileño, durante horas de la tarde de este martes recibieron un nuevo golpe. Todo debido al interés que presentaron desde Malasia por el Huesi, quien puede dejar el club más pronto de lo esperado.

En la última edición de Los Tenores de Radio ADN el periodista Cristián Ávila Soto reveló la situación. "Podría partir otro futbolista de Colo Colo", lanzó de entrada para jugar al misterio. "Ojo con Esteban Pavez".

Tras ello el reportero detalló que "En los próximos días le llegará una oferta concreta desde Malasia. Tiene contrato vigente por todo el 2023 y tiene cláusula de salida. La están esperando en Colo Colo".

Este club es nada menos que el Johor Darul Takzim FC, elenco donde Juan Martín Lucero jugó durante la temporada 2016.

La opción que aparece en el horizonte de Esteban Pavez genera un tremendo dolor de cabeza en la interna de Colo Colo. Y es que a los problemas en el mercado de pases, ahora puede perder a una de sus piezas fundamentales de la última campaña.

Eso sí, para que el Huesi salga del Cacique los interesados tendrán que negociar con el club. A diferencia de los casos de Gabriel Suazo, Gabriel Costa y Óscar Opazo, en este sí lograron sellar todo con su vínculo asegurado hasta el 2023, aunque con una clausula que le permitiría negociar.

Colo Colo espera no seguir despidiéndose de sus jugadores y así no desarmar el plantel para el 2023. Con cuatro titulares menos, las cosas no pintan bien para Gustavo Quinteros, quien espera que Blanco y Negro haga por lo menos una buena en esta pasada.