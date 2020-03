Nicolás Maturana y suspensión del torneo por coronavirus: "Es una buena medida para que no se siga propagando"

El fútbol chileno se ha visto afectado por la expansión del coronavirus. Desde la ANFP confirmaron que se suspenderá el torneo desde este fin de semana hasta nuevo aviso, una medida que algunos jugadores ya aplauden.

Ese es el caso de Nicolás Maturana, quien se refirió a la determinación del ente rector de balompié nacional. "Yo creo que es una buena medida para que no se siga propagando y para cuando vuelva el fútbol estemos todo bien. Además es para toda la gente, no queremos que pase a mayores", lanzó a Radio ADN.

Además, el volante del cacique reveló cómo ha sido el trabajo en la interna ante la pandemia. "El doctor habló con nosotros y hoy fue un día normal. Veremos que va a pasar. Nosotros somos trabajadores y la verdad es que para que no siga pasando a mayores es una buena medida".

Finalmente, Maturana explicó que los tomó por sorpresa la situación de Miku Ascanio, integrante del equipo femenino que está en cuarentena. "Por unos compañeros me enteré. Pero nosotros no tenemos idea y ojala que se recupere muy bien. Hay que tomar las precauciones necesarias para que no se contagie más gente".