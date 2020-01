Nicolás Blandi se pone la camiseta de Colo Colo con loas a Esteban Paredes y avisa: "Yo vivo para el gol"

Después de arduas negociaciones, Nicolás Blandi se puso la camiseta de Colo Colo de manera oficial. Fue presentado a la gente en el entretiempo del partido del Cacique ante Godoy Cruz y luego declaró ante los medios ya con la tricota puesta, aunque sin dorsal aún.

"Estoy muy feliz de estar acá, es un desafío muy importante llegar a un club tan grande que tiene la obligación por salir campeón en todos los torneos, de ganar todos los partidos, que tiene la hinchada más grande y numerosa de este país", comentó el argentino.

Además, el ex capitán de San Lorenzo manifestó que "no vengo a hacer olvidar a Paredes, él ha hecho historia en el club, en el país, en la liga y eso no lo borra nadie. Quiero disfrutarlo, aprender de él, sólo vengo a hacer mi camino y mi historia. Mi rol principal es hacer goles, no los prometo, pero sí trabajo, responsabilidad y compromiso que son mis valores desde chico. Siempre Colo Colo estará por delante de todo. Hay que ser positivo y sumar".

Sobre su presente, recalcó que "me encuentro en un muy buen momento, me siento maduro, pleno físicamente, con muchas ganas de nuevos desafíos, de seguir creciendo como profesional. Lo que me motivó a elegir Colo Colo fueron muchas cosas, realmente. Primero la insistencia, las ganas, todos los esfuerzos que hicieron el presidente y Marcelo (Espina) en nombre del club, el entrenador también. Eso es importante para cualquier jugador. Después todo lo que significa Colo Colo y lo que me han comentado compañeros como Pablo Mouche y Juan Insaurralde, que me hablaron maravillas desde la estructura, el cumplimiento y el orden. Se lo decía al entrenador, no hay nada más lindo que jugar la Libertadores, sé que es un anhelo para este club y la pude jugar siempre en los clubes donde estuve".

Y profundizando en Mouche, su amigo, dijo que "desde que Pablo puso un pie en Colo Colo fue el primero que me dijo que viniera. No llevaba ni un mes y me escribía para que viniera a Colo Colo. Se encariñó mucho con el club y está contento, todo lo que me dijo refleja eso. Lo mismo Juan. Confío en ellos, les creo y sé que es así. Ojalá que con ellos y con todos los chicos podamos ser útiles y ayudemos al equipo. El fútbol es un juego de equipo y la responsabilidad es de todos. Yo me haré cargo de mis responsabilidades y trataré de estar a la altura. Sé que es una gran exigencia, pero me preparé para eso y no lo subestimo. Cuando uno aspira a lo más alto es difícil de conseguir".

¿Por qué demoró tanto su fichaje? "Siempre hay vaivenes en las negociaciones, cada parte defiende sus intereses y es difícil acordar. A Colo Colo siempre lo tuve como opción principal, por todo lo que dije. Tengo una relación especial con San Lorenzo también, estuve seis años, me quería ir por la puerta grande sin romper relaciones, llegando a un acuerdo, no nos merecíamos terminar mal. Ahí costó un poco, pero finalmente se llegó. Todos estamos contentos, todas las partes terminamos bien y si se dio, es porque consideramos que era lo mejor", reflexionó.

Otra cosa que lo motivó fue volver al concierto internacional. "La Libertadores es la competición más difícil de Sudamérica. Colo Colo es el más fuerte de Chile, pero compite con otros muy fuertes afuera. Hay brasileros que tienen un presupuesto muchísimo más grande que los chilenos, los argentinos, los paraguayos, los uruguayos. Ese poderío hace difícil la competencia, pueden contar con los jugadores que quieren. La Copa también tiene muchos condimentos que lo hacen el torneo más difícil. Para ser competitivos no se puede hacer en un año. Hay que consolidar una estructura y formar un equipo que tenga posibilidades de pelearla", destacó el goleador.

¿Cómo le acomoda jugar? "A lo largo de mi carrera he jugado con extremos, con otro punta, no tengo problemas. Entiendo que al centrodelantero se le exigen goles, porque jugué de 9 toda mi carrera, es lo que más me gusta, cada vez que entro a una cancha pienso que haré un gol, vivo para el gol, pero es también un tema de equipo. Tengo que estar para culminar, pero no siempre que un goleador haga goles depende de uno mismo", sentenció.

Finalmente, Blandi dijo que "hace una semana estoy entrenando, estoy en condiciones físicas. Lo evaluará el entrenador cuando me vea trabajar. Lo que él decida, aceptaré. A partir de hoy soy jugador de Colo Colo y estoy a disposición".

Nicolás Blandi firmó un contrato por tres años con Colo Colo y viene a completar la hoja de ruta inicial de la gerencia técnica alba encabezada por Marcelo Espina. De todas formas, no descartan sumar un defensor.