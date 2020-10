Nicolás Blandi rompe el silencio en Colo Colo: "No me considero en deuda"

Con un registro de doce partidos y dos goles, nadie está satosfecho con el aporte de Nicolás Blandi en Colo Colo. Pero el delantero asume las críticas y saca la voz, para proyectarse a un mejor futuro, según explicó este mediodía en conferencia de prensa.

"No me considero en deuda porque desde el primer día que llegué me he brindado al cien por ciento como profesional. Me tocó estallido social, pandemia, lesiones y no me permitieron rendir de la mejor manera", explicó el atacante argentino.

De todas formas, el ariete reconoció que fue su decisión salir de San Lorenzo. "Yo elegí estar en Colo Colo y salir de la zona de confort en la que estaba. Si las cosas no se dieron de la mejor manera hasta ahora, con compromiso y trabajo se van a dar. Estoy tranquilo", aseguró.

De cara al futuro, Blandi se reconoce "contento de estar en Colo Colo. No tengo duda de que las cosas se van a dar como yo las soñé cuando elegí venir a acá. Trabajo mucho día a día y estoy seguro que las cosas me van a salir bien", valoró.

En cuanto a la competencia con Esteban Paredes, el argentino expresó su admiración por el veterano goleador. "Para mi es un privilegio compartir club con Esteban Paredes, trato de aprender de él y obviamente eso lleva a exigirme y dar más cada día. Es una lucha sana, nadie puede discutir ni dudar de sus condiciones", agregó.

“Los partidos que no estuve convocado fue porque arrastré diferentes molestias físicas. Siempre que estuve en condiciones, entrené a la par del grupo y fui citado”, reseñó.

Nicolás Blandi cree que Colo Colo tiene algo más que decir en la Copa Libertadores de América. Foto: Agencia Uno

Ahora viene la Copa Libertadores



El próximo desafío de Colo Colo es el martes 20 de octubre, cuando los Albos reciban a Jorge Wilstermann por la última jornada del Grupo C de la Copa Libertadores. El Cacique necesita ganar para avanzar a octavos de final o clasificarse a la Copa Sudamericana.

Blandi reconoce la apuesta. "Sabemos que para pasar de fase tenemos que hacer un partido inteligente y enfocarnos en lo futbolístico, tratar de no pensar en el resultado final sino en el funcionamiento del equipo", explicó.

En ese sentido, la llegada de Gustavo Quinteros como nuevo técnico de Colo Colo aparece como un aporte para el plantel. "El entrenador nos ha hecho cambiar el enfoque y centrarnos en mejorar, crecer como equipo, afianzarnos, y a partir de ahí empezar a superar a los rivales futbolísticamente. Y como consecuencia de eso, obtener resultados".

Pese a que los Albos no han levantado en cuanto a resultados, nadie le quita la fe a Blandi. "¿Cómo no ser optimista si estoy en el equipo más grande de Chile? Tengo un enorme desafío por delante que es triunfar acá, no solo a nivel individual...", completó.