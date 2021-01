Mosa y el sentir de Quinteros tras su grosero gesto: "Está completamente arrepentido. Se comprometió a que no volverá a ocurrir"

Gustavo Quinteros protagonizó uno de los momentos más insólitos del cruce entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, ganándose una expulsión tras dedicarle un popular 'Pato Yañez' a Carlos Muñoz en el segundo tiempo del partido. La situación no cayó bien en el directorio albo.

A los 67 de partido, cuando el Cacique ganaba por 1-0, Byron Nieto fue expulsado por bajar a Williams Alarcón, mientras en segundo plano Quinteros protagonizaba un grotesco incidente haciéndole un explícito gesto al artillero puma, tomándose los genitales y agitándolos con su mano, es decir, el conocido Pato Yáñez.

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, se refirió al delicado tema este martes, en el marco de la conferencia de prensa por la presentación de la nueva indumentaria de Colo Colo para 2021.

"Podríamos haber evitado esta situación tan desagradable que ocurrió ayer. No lo compartimos para nada, ni del directorio ni por el valor que tiene Colo Colo como institución. Se lo hice ver a Gustavo, vi las imágenes 30 minutos después de que terminó el partido", comentó Mosa.

En la misma línea, el timonel albo agregó: "él (Quinteros) está arrepentido, lo complicó mucho la situación. No entiende cómo tuvo esa reacción. No quiero bajarle el perfil, no debió hacer eso nunca, pero hubo muchas provocaciones también. Esperamos que situaciones como esta no enturbien un triunfo pero bueno, él está acongojado, complicado. No entiende cómo reaccionó así.