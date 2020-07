Miguel Pinto advierte a Brayan Cortés: “Quiero volver y demostrar que soy una opción buena para el arco de Colo Colo”

Es cuestión de horas para que los futbolistas que están en zonas con cuarentena puedan volver a los entrenamientos en cancha. Por lo mismo, uno de los clubes que más revuelo a generado es Colo Colo, club que vivió conflictos internos que se robaron varias portadas durante la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el arquero Miguel Pinto habló sobre ese esperado retorno, pero lo enfocó en la pelotita, pues aseguró que está con todas las ganas de volver y demostrar que es una opción real para asumir el arco del Popular.

“Me sentía muy bien, me sentía con las ganas de seguir trabajando para ser una opción: venía la Copa Chile, Copa Libertadores y partidos del Campeonato Nacional con un calendario más apretado, dándome la posibilidad de jugar, pero pasó esto (la pandemia). Estoy con unas ganas tremendas en lo personal de volver y de demostrar que soy una opción totalmente buena para el arco de Colo Colo (…) En lo personal, vuelvo con muchas ganas para hacer lo que me gusta, que es estar bajo el arco”, mencionó en Todos Somos Técnicos de CDF.

Pinto aún no hace su debut oficial con la camiseta del Cacique. (FOTO: Agencia Uno)

Además, volvió a mencionar que desde el 21 de marzo no han tenido contacto con el cuerpo técnico comandado por Gualberto Jara y que los tiene realizando trabajos físicos de manera independiente.

“Estábamos haciendo los trabajos con seguimiento de parte de ellos y tienen nuestra confianza de que seguimos esa línea. Todos queremos llegar en la mejor forma posible para afrontar lo que se viene. No sé si estamos más atrasados, pero hay otros equipos que han mantenido comunicación y a ellos se les va a hacer más fácil ver sus cargas, no perderán ese tiempo”, mencionó.

“Es difícil, sobre todo para los porteros, pero todos han perdido lo que es el ritmo de partido, lo que es la intensidad, más allá de que físicamente se exija en la casa, no es lo mismo que estar sometido a la presión de un partido, esas cosas influyen”, agregó.

Al ser consultado si afectará este periodo que no tuvieron comunicación entre los pares ni con el cuerpo médico o técnico del club, a diferencia de otros clubes chilenos, expresó que “no me gustaría llamarlo de esa forma, pero sí reconocer que en términos de tiempo, mediciones, cargas y cómo serán los entrenamientos, los otros equipos que han tenido un contacto normal están más adelantados. Quizás nos tendremos que acelerar un poco y adaptarnos a lo que será la exigencia del campeonato y la Libertadores. Son situaciones que se pueden solucionar, nos va a costar, pero adentro de la cancha Colo Colo siempre será Colo Colo y a nosotros no se nos va a olvidar jugar al fútbol”.

Finalmente, volvió a tocar el tema de las fracasadas negociaciones con Blanco y Negro y señaló que “fui participe de un grupo de jugadores que lideramos la opinión de todo un grupo, nos sentamos a negociar con las personas encargadas y no se llegó a un acuerdo por equis razones y ya está. Después veremos que se hizo bien o mal y más allá de mi poco tiempo acá tengo la obligación de representar a mis compañeros si ellos lo eligen”, sentenció.