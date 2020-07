Miguel Pinto cuenta detalles del arco que construyó en su casa para entrenar en medio de la cuarentena

Miguel Pinto sigue trabajando en casa en medio de la cuarentena y parón del fútbol nacional por la crisis sanitaria del coronavirus, que por medio de la Ley de Protección al Empleo, tiene desvinculado momentáneamente al plantel de Colo Colo.

Sin embargo, el arquero de los registros albos se mantiene lo mejor posible con arduas jornadas de entrenamiento, incluso se construyó un arco en el patio para sentirse más cómodo.

“La jefa me arregló el arco… (risas). Teníamos un par de maderas que no usábamos y necesitaba tener un espacio o algo que me guiara en los entrenamientos, sentirme bajo la portería. Una tarde nos armamos de creatividad y pudimos terminarlo. Ahí sigue, ha soportado las lluvias”, dijo Pinto a Radio ADN.

Agregó que “tengo un patio y cosas de entrenamiento que me ayudan en la agilidad, velocidad, sentir el cuerpo en el piso. Hay que mantenerse para las caídas, si pasas un mes sin tirarte al piso y después te lanzas, no te vas a levantar en una semana”.

Sigue complementando: “me apoyo en entrenadores de porteros que tuve en mi carrera, les pido ayuda y así me he ido manteniendo. No sabemos aún cuando es la vuelta y hay que tener cuidado con el sobre entrenamiento, porque eso nos puede afectar en las cargas de un eventual retorno”.

El arco familiar de Miguel Pinto.

Respecto a su futuro sentenció que “estoy con Colo Colo hasta final de campeonato, esperemos que vuelva el fútbol pronto para ser opción y estar dentro de las posibilidades de jugar, eso es el presente. Hablar de lo que pasará más adelante no es mi forma”.