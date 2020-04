Miguel Herrera: "No hubo acercamientos con Colo Colo, es totalmente falso"

Miguel Herrera, el extrovertido Piojo, se refirió a los supuestos acercamientos con Colo Colo entre los posibles candidatos para ocupar la banca del Cacique tras la salida de Mario Salas. El DT mexicano negó que haya negociado con los albos.

“No… me preguntaron si me gustaría dirigir en Chile y contesté que estaba abierto para dirigir en cualquier lado. ¿Dónde? En un grande, Colo Colo o la Católica, para que no se enoje Nico Castillo. Y el periodista me regañó que tenía que ser la U (risas)”, dijo el Piojo a Rodrigo Sepúlveda en el canal de YouTube del Sepu.

Agregó que “es totalmente falso. De ahí quizás se tomó. No hubo acercamientos con Colo Colo y hoy estoy a gusto en el América”.

Respecto a sus colegas, Herrera repasó los entrenadores que le gustan y acá sí es verdad: disfrutaba con el Colo Colo del Bichi.

“No estaba muy convencido de Zidane… tenía muchas estrellas y dependían de las individualidades, no dudaba de su capacidad, pero no veía algo de él que me sedujera. Ahora me he convencido totalmente que es extraordinario, que trabaja y sabe manejar los grupos, y no sólo individualidades. Fue estrella como jugador y hoy lo reafirma como técnico”, expuso.

Sentenció que “Pep Guardiola me encanta, aprendí mucho de Arrigo Sacchi, de Lavolpe. El River Plate de gallardo… Me gustaba mucho el Colo Colo de Claudio Borghi. Fui a buscar ahí al Chupete cuando estaba en Monterrey”.