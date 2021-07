Maximiliano Cuadra se deja querer ante interés de los equipos chilenos: "Me gustan todos los clubes"

El mercado de fichajes del fútbol chileno ya está en movimiento, aun cuando resta más de un mes para que los clubes inscriban sus incorporaciones para la segunda parte del Campeonato Nacional. Pero es cierto que nadie quiere perder tiempo.

Es el caso de uno de los principales objetivos en materia de refuerzos. El delantero argentino Maximiliano Cuadra, que pertenece a Racing Club y tuvo un excelente paso por Cobreloa. Los últimos reportes indican que Palestino, Santiago Wanderers y Colo Colo están atentos.

Pero Redgol fue con el protagonista de la noticia y se comunicó con Maxi Cuadra, quien se encuentra a la espera de una definición sobre su futuro en La Academia, ya que no ha podido tener regularidad con el técnico Juan Antonio Pizzi.

"Con Racing hagan de cuenta que no pertenezco. Me quedan cuatro meses de contrato con la institución, estoy peleando con la dirigencia por salir ahora, pero se quieren quedar con el 50 por ciento del pase. O sea, no", explica el ariete de 26 años.

Cuadra tiene una mala noticia para los hinchas de Cobreloa. "Lo único que sé es que a Cobreloa no voy a ir, porque me dijeron que no pueden hacerme una oferta", aclara. ¿Y algo de Colo Colo? "Ellos me habían llamado cuando estaba en Cobreloa", puntualiza.

Por eso, dice que no quiere ilusionarse antes de resolver su diferencia con Racing y quedar en libertad. "La realidad es que me quiero ir de Racing. Después veré dónde. Me gustan todos los clubes, no tengo preferencias", complementa.

Cuadra anotó cinco goles en nueve partidos disputados en el último Campeonato de Primera B con la camiseta de Cobreloa, pero no pudo disputar los últimos partidos en plenitud física y el cuadro naranja se quedó en su anhelo de regresar a Primera División.

Colo Colo volvió este lunes a los entrenamientos después de la igualdad del sábado ante Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. El equipo albo se preparará hasta el sábado para enfrentar a Audax Italiano en el Monumental (20:00 horas).

El cuadro audino puede visitar Macul como líder, en caso de que consiga derrotar a Huachipato este lunes desde las 18:00. La fecha se cierra este martes con la visita de Deportes Melipilla a Universidad de Chile (20:30).