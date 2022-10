Maximiliano Falcón fue uno de los jugadores de Colo Colo más felices luego del título que obtuvo Colo Colo en Coquimbo, que significó la estrella 33 para los albos. El defensa repasó lo que fue su estadía en el Cacique, pues llegó en un momento complejo cuando el club peleaba el descenso.

"Llegué con el objetivo de mentalidad ganadora, de ayudar a mis compañeros y al plantel en lo que me tocara. Pudimos zafar, también el año que no conseguimos el título, pero ya en menos de dos años conseguir tres títulos no siempre se da", comentó por lo que fue la obtención de la Copa Chile y la Supercopa. "Como plantel nos habíamos planteado como objetivo principal el Campeonato, estoy feliz por ello y orgulloso de mí mismo", añadió.

En esa sintonía dijo que "fue complicado, algo que la gente nunca había presenciado. Cuando llegué no pensé que sería así, fue más largo, fuimos a la permanencia y como siempre digo, nunca reprocho a mis compañeros, trato de hacer énfasis en que si perdemos la pelota no pasa nada, pero la actitud no se negocia. Trato de hacer mi trabajo desde esa parte, de defender y animar a mis compañeros".

Luego señaló que "por ahí hay grandes jugadores que nunca ganaron nada, así que hay que valorarlo. Agradezco a mis compañeros y toda la gente del staff, utileros, de la cocina, que no salen en la tele pero hacen lo posible para que todos los fines de semana podamos dar el máximo".

Sobre su futuro, Peluca contó que "ya hubo rumores de afuera, pero como le dije a Daniel (Morón) y la directiva, me siento contento y a gusto. Es mi casa y la idea es hablar con la dirigencia, no habrá problema en renovar, hay disposición de los dos y así es mejor. Mientras sea bueno para los dos, para mí y el club, bienvenido sea".

Al final contó por qué debió salir. "En una jugada con Farfán al final me tiré a barrer y se me apretó el isquiotibial y me pegó en la rodilla. Se me apretó y por eso pedí salir, pero no creo que sea nada grave como para perderse 21 días como con un desgarro", cerró.