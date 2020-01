Mario Salas mantiene la calma tras clasificar con Colo Colo a la final de la Copa Chile: "No me olvido que fue por penales y que empatamos"

Mario Salas quedó contento con el paso de Colo Colo a la final de la Copa Chile tras eliminar a la Universidad Católica en penales.

"Me pareció un partido muy entretenido, un espectáculo de alto nivel. Lo planteamos cediéndole la posesión a Católica, un poco de espacio y eso nos genera jugar con una presión un poco más atrás que nos da resultados. Encontramos los espacios y siento que tuvimos las ocasiones más claras, a pesar de que fue un partido muy apretado. Sabíamos que se definiría por táctica fija. Uno nunca se imagina que será por penales, pero me quedo con la entrega y el coraje de este equipo. Me llena de alegría lo que vi en el campo de juego, lo que muestra Colo Colo", comentó el entrenador albo.

Sobre el debut de Matías Fernández, recalcó que "no sé si es un punto de inflexión el ingreso de Matías, pero nos da experiencia, posesión, tranquilidad y esta creatividad que tiene que brota en cualquier momento".

Prosiguiendo con el balance, el Comandante dijo que "jugar una instancia así con el último campeón y ganarle es para darle relevancia, pero con los límites que corresponde. Nuestro objetivo es salir campeón de esta copa y vamos por eso. Lo de hoy es muy bueno y hay que disfrutarlo, tenemos poco tiempo para eso, pero le doy la mayor relevancia. Lo más importante viene el miércoles. Ahí apuntamos todos. Esta semifinal y el clásico que viene reúne dos partidos muy importantes".

"Todos los partidos reúnen ciertas condiciones y van cambiando de acuerdo al tema táctico y estratégico. Creo que hoy Colo Colo hoy hace un buen partido, lo encara bien, lo trabaja bien y de acuerdo a una forma de jugar que tiene saca adelante el partido. No me olvido que fue por penales y que el partido fue empate, mi análisis va en relación a eso. Siento que fue un partido muy parejo. Hay que seguir trabajando, hubo cosas muy buenas y otras que no hicimos bien. Eso es un tema de día a día. Es constante análisis y reflexión para dar pasos a que seamos un equipo mucho más competitivo", complementó.

Finalmente, el DT comentó que con miras a la final de este miércoles con Universidad de Chile que "tenemos que analizar muy bien cómo se recuperan los jugadores y cómo llegamos. Hay un tema de regeneración muy importante para luego ver la formación. Es muy temprano, vamos a disfrutar eso y luego nos metemos de cabeza en el partido con la U".