Pese a la tranquilidad deportiva que ha alcanzado Colo Colo en los últimos partidos, con dos victorias consecutivas y seis partidos sin conocer de la derrota, en los albos se vivió una nueva polémica este lunes.

Una vez más, un grupo de hinchas del Cacique fueron el foco de la noticia por realizar un funeral en el Estadio Monumental, entrando a la fuerza y paseándose como Pedro por su casa en un recinto que estaba cerrado para el acceso a público.

Como era de esperar, la situación generó mucha rabia en redes sociales. Primero, por la responsabilidad de quienes dejaron que esta situación pasara y segundo, por la facilidad que tienen algunos hinchas para hacer lo que quieren en torno al Estadio Monumental.

Situación que abordó Marcelo Barticciotto en Radio Cooperativa. El panelista de Al Aire Libre criticó la situación, pero se enfocó en la pasividad de Blanco y Negro para controlar y prevenir que estas situaciones no pasen.

"Así están las cosas. Cualquiera puede entrar al estadio en los días de semana. Cada uno se pasa la pelota y hasta que no trabajen en conjunto y todos se comprometan a tratar de terminar con esto, no va a parar", sentenció.

"Yo no sé si hay intereses creados de parte de algunos. A mi me impresiona todo esto y también me genera sospechas, porque al final pareciera que no lo quieren cortar", apuntó.

De hecho, Barti también criticó el actuar de Carabineros en la situación. "Yo si fuera carabinero, y veo que el funeral se dirige al portón del Monumental, me paro y digo que no, que los guardias no te van a abrir la puerta. No puedes entrar, es una propiedad privada", cerró.