Brayan Cortés vive el mejor momento de su carrera. Se luce en el arco de Colo Colo tanto en el Campeonato Nacional como en Copa Libertadores y también lo ha hecho en la selección chilena, donde atajó en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Su madre Danisa Fernández habló en "Mi Primera Hincha" sobre la niñez del portero, detallando todas las cosas que lo llevaron a ser uno de los mejores arqueros del país actualmente.

"Siempre lloraba que quería estar en el arco. Bueno siempre pedía las cosas llorando, era lo típico de él, y también sus gritos", manifestó su mami, quien comentó anécdotas de infancia en Iquique.

Revela además que "era inquieto, llorón, pero muy perseverante en lo que le gustaba. Siempre se proponía metas y lo lograba".



"Lo más divertido de Brayan fue cuando sentí unos gritos donde decían 'mamá, mamá' y era Brayan, que estaba metido en una reja donde metió la cabeza y no podía sacarla. Había ido a rescatar la pelota que cayó en el otro condominio", relató su madre.

Luego detalló que "los otros niños se reían, unos hacían fuerza para un lado y otros niños lo tiraban para el otro. Brayan quedó con las orejas rojas, salió con las orejas hinchadas".

Sobre su gran presente, manifestó lo que sintió al verlo debutar en la Roja. "Me pone muy orgullosa, todos en la familia lo estamos. Saltamos he incluso hicimos un asado, hicimos videollamadas. Aunque él sabía dos días antes, no quiso confirmar bien hasta que le dijeron que va a jugar. Orgullosa que esté jugando ahí con los grandes, no hay palabras para decirle el orgullo que siento por él".

Cortés en tanto señala sobre su mami que "estoy muy feliz de tenerla siempre a mi lado. Que viva la vida, sea feliz y con eso estoy más que pagado. Te agradeceré por ser la numero 1 y mi primera hincha".