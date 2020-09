Luka Tudor pone alertas: "Colo Colo te puede llegar a pelear el descenso"

Las aguas de Colo Colo no están tranquilas a tres días del superclásico como visita contra Universidad de Chile por la novena fecha del Torneo Nacional este domingo. Con la derrota frente Santiago Wanderers en el regreso a la cancha, los fantasmas siguen en La Ruca.

En medio de este ambiente, los rumores apuntan a una llegada anticipada de Gustavo Quinteros a la banca de Colo Colo para asumir en el puesto del interino Gualberto Jara.

“Yo creo que estos fuegos artificiales le sirven a la gente y está perfecto. Gualberto Jara y Ariel Palena que son grandes profesionales, tienen claro que no van a seguir siendo entrenadores del primer equipo y eso está claro”, sostuvo Luka Tudor en Radio ADN.

Agregó que “si viene antes Quinteros no sería muy inteligente de parte de él, sería entre valiente, osado y huevón. No tiene nada que hacer en este equipo que no reacciona, no tiene jugadores que se pongan el equipo al hombro, salvo Paredes. Entonces para qué lo van a traer antes. Ahora yo creo que tiene un precontrato con Colo Colo”.

Por otro lado, Tudor fue tajante en medio del diálogo con Juan Cristóbal Guarello sobre el plantel del Cacique, la presencia de jugadores que no han dado el ancho y la ausencia de sangre joven.

“¿Colo Colo no puede poner gente joven? Lo puede hacer Gualberto Jara, salvo que te puede llegar a pelear el descenso Colo Colo. Pero yo pondría gente joven que pueda meter algo distinto”, sentenció.