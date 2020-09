Gualberto Jara mete miedo a la U con titularidad de Paredes: "Está muy motivado y, si me brinda un gol, mucho mejor"

Este fin de semana, el fútbol chileno vivirá uno de sus partidos más importantes del año: el Superclásico. Universidad de Chile recibe a Colo Colo en un duelo que podría marcar un antes y un después para lo que resta de torneo.

Los azules se ilusionan con meterse en la pelea en la parte alta, mientras que los albos deben ganar sí o sí para salir del fondo de la tabla de posiciones y no complicarse con el descenso. Para ello, apelan a su carta más experimentada en este tipo de partidos: Esteban Paredes.

En la previa del encuentro, Gualberto Jara habló con los medios y reveló que el artillero está con todas las ganas de ser titular. "El tema de los 40 años no es tan importante como que Paredes llegue bien y si me puede dar un gol. El está entrenando bien, se recuperó bien del partido pasado y va a llegar en buenas condiciones. Luego lo vamos a analizar para ver en que momento disponemos de él. Está muy motivado y, si me brinda un gol, mucho mejor".

Gualberto Jara confía en su plantel para vencer a la U. Foto: Agencia Uno

Por otro lado, el DT interino aseguró que será un encuentro "difícil y trabajado para ambos. Tenemos que trabajarlo bien desde el primer minuto y sostenerlo. Ellos tienen sus virtudes y una de esas es el juego que desarrollan en mitad de cancha, además de Larrivey que es un buen definidor".

Jara está confiado en dejar atrás lo mostrado ante Santiago Wanderers en el regreso del torneo. "No esperábamos esa derrota y el rendimiento, hubo errores que nos costaron el partido. Somos conscientes de que hay un equipo con mucha experiencia, muchos clásicos ganados y eso es importante a la hora de disputarlo. Vamos a tratar de recuperar el orden, tener la paciencia y estamos confiados en que eso nos va a ayudar a lograr el triunfo que anhelamos".

PIDE PACIENCIA A LOS HINCHAS

La derrota ante los caturros dejó preocupados a los hinchas albos, que no entienden el juego que busca el DT. Ante esto, el propio estratega pidió paciencia y aseguró que el nivel que espera se verá en algunas fechas más.

"Obviamente el nivel de rendimiento y la dinámica de juego no la vamos a tener todavía. En 4 o 5 fechas quizás se vea otra dinámica de juego, lo mismo que con los otros equipos. Lo dije anteriormente, tenemos que adaptarnos y seguir", lanzó.

Finalmente, Jara espera dar con la llave para vencer a los azules. "Tenemos nuestra figura de juego, lo trabajamos desde que asumí. Tenemos que plantear el juego para marcar diferencia en ataque, la U lo planteará a su manera. Tengo en consideración ver la condición de algunos jugadores que no llegaron muy bien, pero me quedan varios días para seguir probando".