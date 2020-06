Luka Tudor defiende récord goleador de Esteban Paredes: “Hagan lo que quieran, pero para mí tiene 216”

Esteban Paredes no tiene idea si es o no el goleador histórico del fútbol chileno. En las últimas horas la ANFP confirmó que el delantero de Colo Colo lleva 215 tantos, quitándole su récord como el máximo artillero de nuestro torneo.

El hecho ha generado que varios personajes del balompié criollo se refieran al respecto. Luka Tudor, uno que sabe de goles, abordó la situación del ídolo albo y le prestó ropa ante la decisión del ente rector.

“Yo se lo doy. Hay un reglamento, pero esto no es el Congreso ni decreto de ley. Yo se lo daría porque lo hizo y el que hizo la inscripción andaba con la caña, no es culpa de Paredes. Para mí vale, a nivel de lo que Paredes hizo”, lanzó el panelista de Los Tenores de Radio ADN.

Esteban Paredes recibió una serie de homenajes tras su gol 216, los cuales ahora quedarían en nada. Foto: Agencia Uno

De hecho, Tudor fue más allá y aseguró que aunque la ANFP diga que no, para él no hay discusión al respecto. “Si reglamentariamente lo quieren sacar, hagan lo que quieran, pero para mí tiene 216”.

Tudor, que cuenta con un récord de siete goles en un mismo partido, insistió en que “como ex goleador, un gol es re importante. Pero aquí, el que hizo un gol en una liguilla no tiene la culpa que el equipo que compite con él no haya llegado. Igual te tienes que enfrentar y meterla adentro, entonces es un mérito”.

Queda ahora esperar qué decisión tomará la ANFP con el gol de Paredes. Cabe recordar que luego de superar el registro de Chamaco Valdés, el propio organismo realizó un homenaje donde le entregaron hasta una estrella fuera de la sede en Quilin.