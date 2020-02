Luiz Felipe Scolari avanza a paso firme y toma fuerza su llegada a Colo Colo

En Colo Colo se viven horas clave, porque el directorio de Blanco y Negro define este jueves a su nuevo entrenador, tras el despido de Mario Salas por malos resultados.

Son varias las alternativas que barajan en la sociedad anónima para cubrir el puesto, y según dio a conocer radio Cooperativa, el nombre del brasileño Luiz Felipe Scolari toma forma.

En la emisora avisan que el ex campeón del mundo con el Scratch en 2002 avanza firme entre las principales opciones, y además puede contar con un ex albo en su staff, el ex volante Claudio Maldonado.

Las otras variantes que tiene el gerente deportivo del Cacique, Marcelo Espina, son José Néstor Pekerman, Gustavo Alfaro, Jorge Almirón y Martín Lasarte.

Colo Colo se apura para encontrar a su nuevo DT, de cara al Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.