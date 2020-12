Lo + leído del 2020 | Esteban Paredes destruye a Mosa, Mayne-Nicholls y Morón: “Lo que hicieron fue repudiable, una deslealtad tremenda”

Colo Colo tuvo el peor año deportivo de su historia en 2020, porque jamás le había tocado sufrir tanto por el descenso, ya que está en el último lugar de la tabla de posiciones, y si no remonta, en 2021 deberá jugar en Primera B.

La campaña estuvo marcada de sólo noticias desastrozas para los jugadores albos y Blanco y Negro, la concesionaria que administra al club, siendo el lío del pago de sueldos durante la pandemia, la peor de todas las situaciones.

ByN mandó a los futbolistas al seguro de desempleo, lo que desató la furia del plantel completo, y el encargado de dar a conocer el parecer de los jugadores fue Esteban Paredes, quien no dudó en criticar de forma directa a los dirigentes.

El goleador histórico del fútbol chileno lanzó tres dardos potentes, porque apuntó a Daniel Morón, Aníbal Mosa y Hardol Mayne-Nicholls.

Esteban Paredes vio los últimos partidos de Colo Colo desde la tribuna, por lesión - AgenciaUno

La nota



Nota: Francisco Arellano

Esteban Paredes apareció sorpresivamente para cerrar una jornada de quiebre absoluto entre el plantel de jugadores de Colo Colo y Blanco y Negro, luego de que no llegaran a un acuerdo para rebajar los sueldos de los jugadores en medio de la emergencia.

“Estamos muy dolidos por los dichos de nuestros dirigentes. Salieron los nombres de Zaldivia, Barroso y yo, pero somos voceros de un plantel de 25 jugadores. No tenemos la capacidad de disponer del resto. Quiero dar un comunicado que hicimos durante el día. Hay muchos temas que nos dejaron muy mal como plantel y también a los trabajadores”, partió diciendo el capitán albo en diálogo con T13.

“Primero. Se dijo que los trabajadores y funcionarios del club aceptaron la rebaja. Es falso, fue una imposición y una amenaza, nadie tuvo derecho a réplica. Siempre peleamos por todos los trabajadores, estamos disponibles en cualquier momento”, partió con todo.

“Segundo, la filtración y lectura de la propuesta de los jugadores es un gesto repudiable. Es un documento privado. En todo el proceso el plantel jamás habló de personas ni expuso documentos. Nos parece una deslealtad tremenda. Además se hizo de manera incompleta para generar repudio”, prosiguió.

Pero no se quedó ahí. “Tercero, sobre los dichos de Morón por la falta de empatía y comparar con la quiebra. En aquel entonces los jugadores fueron acreedores como cualquier otro trabajador. Inscribieron sus deudas. Es una decisión justa, el plantel quiso cobrar lo que le correspondía y recibieron buena parte de sus dineros o enteros. La empatía no es un sentimiento para ahora, la concesionaria Blanco y Negro actúa bajo otra lógica”, lanzó.

“Cuarto. Harold (Mayne-Nicholls) dice que los jugadores no pueden imponer nada. No había negociación entonces. ¿Dónde estaba el espíritu de un acuerdo? Las negociaciones son propias de las partes, hoy no es tiempo de imposiciones”, le cayó al vicepresidente ejecutivo de Blanco y Negro.

“¿Blanco y Negro devolvió el dinero de los abonos a los hinchas desde el estallido social? Me parece que no” - Esteban Paredes encara de vuelta a la concesionaria en una guerra declarada.

Para rematar, expuso que “don Aníbal y don Harold dicen que rebajar sueldos sin devolución es una tendencia y que no hay otra forma. Falso. Universidad de Chile, Iquique, Curicó, Antofagasta, Coquimbo, Católica por nombrar algunos, que rebajaron pero con devolución completa. Esa es la tendencia mundial y lógica. Internacional, Manchester, Barcelona lo mismo. También hablaron de que no estábamos dispuestos a jugar amistosos. Es falso también. Entregar la información bajo esa lógica es confundir. El plantel está dispuesto a jugar partidos extras a su contrato para recuperar su dinero”.

Paredes y Mosa, una gran relación que, al parecer, se quebró sin vuelta atrás tras el conflicto por la rebaja de los sueldos en Colo Colo.

“MOSA ME DECEPCIONÓ Y MORÓN METE LA QUIEBRA, CUANDO AHÍ COBRARON LAS PLATAS”

Ya pasada la lectura del comunicado, Paredes lanzó que “se dice que los jugadores dejan de tener relación contractual. Falso, desconocimiento. Si los clubes nos mandan al seguro, deben pagar cotizaciones y los contratos siguen vigentes. Además nos mandan desde el primero de abril. Desconocen estos 22 días con pautas de trabajo, es grave, atenta al normal trabajo que desarrollamos durante este período. Hoy incluso recibimos órdenes de trabajo cuando ya el club nos mandó al seguro de desempleo”.

Asimismo, recalcó que “cuando salen a hablar los dirigentes dejaron al plantel súper molesto por todas las mentiras que se dijeron. Tenemos la consciencia limpia, queremos empatizar y nos pusieron en jaque con el pueblo colocolino. Espero que puedan haber visto esto”.

¿Cómo queda su amistad con el presidente? “Es un tema complicado. Tengo muy buena relación con Aníbal Mosa. Hoy me decepcionó por todo lo que se dijo. Un presidente tiene que darle el mayor de seguridad a sus trabajadores y tomó esta decisión. Es válida, pero para nosotros no. Dejó mucho que desear”, manifestó.

Y también volvió a repasar al Loro. “Está de la otra vereda Morón. Ya lo dije en el comunicado. En 2002 muchos jugadores de Colo Colo se fueron, otros siguieron jugando pero después cobraron sus platas. Y estaba bien. No sé de qué nos hablan a nosotros”, lanzó.

Finalmente, tiró al frente a la concesionaria con la gente de manera clarísima. “Es complicado, nuestra carrera es súper corta y hay que aprovechar al máximo lo que se ha hecho en todo ámbito. No quiero hablar de mí, quiero hablar de Colo Colo. Me pregunto: el año pasado, cuando pasó el estallido social, si Blanco y Negro devolvió los abonos a los hinchas. Me parece que no, nada. Ahora van por lo mismo. Ojalá hagan lo mismo, los hinchas son lo más importante”, remató.