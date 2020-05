La increíble anécdota del 'Coca' Mendoza y la cámara del 'Tunga' González: "Para que vean que siempre fue cag***"

Luego de conquistar América en la Copa Libertadores de 1991, Colo Colo fue a disputar la Recopa Sudamericana a Japón ante Cruzeiro, donde se quedó con el título en los lanzamientos penales. Pero ese viaje dejó una particular anécdota de Gabriel "Coca" Mendoza y Aníbal "Tunga" González.

En conversación con RedGol, el lateral revivió aquella época con el cacique y contó detalles del viaje, donde el delantero vivió una situación muy especial junto a su cámara. "Llevó una filmadora y no nos grabó nada. En el aeropuerto, durante el viaje, nada. Cuando llegamos a Japón tampoco y nosotros le decíamos con Javier: ‘ya po, Tunga, graba para después tener recuerdos’. Y nos contestaba: ‘no, no, no’".

Fue ahí que se dieron cuenta por qué no estaba usando el aparato. "En una llegaron al lobby unos chilenos amigos de él a buscarlo y nosotros pusimos atención que cuando bajó lo pillamos que bajó con la cámara, era de esas grandes. Y le dice a los amigos: ‘les traje la filmadora para que me la lleven a un servicio técnico, si me la pueden arreglar acá en Japón’".

Para Mendoza fue una situación graciosa y que reflejó el caracter del goleador albo. "En Japón ya vendían unas filmadoras mucho más chicas. Para que vean que el Tunga siempre fue cagado", sentenció.