La confesión de Francisco Arrué: “Colo Colo es el equipo más grande de Chile y me gustaría dirigirlo”

Francisco Arrué, retirado futbolista, habló sobre sus desafíos y objetivos que tiene ahora como entrenador. En ese sentido, tiene una meta importante: “me gustaría dirigir a Colo Colo”.

En conversación con De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Chile mencionó que “Colo Colo es el equipo más grande de Chile y me gustaría dirigirlo, pero hay que ir paso a paso. Dirigir a clubes grandes es el objetivo de todo técnico”.

Al ser consultado sobre si es cierto que pudo ser ayudante técnico de Scolari, si este firmaba en el Cacique, señaló que “me llamó un representante de él, me dijo que le habían dado mi nombre y yo dije que iba a pensar mi decisión. Nunca hablé con Scolari, probablemente ni me conozca. Me generó incomodidad”.

Además, tuvo palabras sobre el conflicto interno que se vive en el Popular y no dudó en su postura: “Es respetable la decisión de los jugadores de Colo Colo, aunque no la comparto”.

Finalmente, mencionó quién es su técnico de referencia y no dudó, Jürgen Klopp: “Me gusta mucho más el fútbol de él, de Bielsa, que de Guardiola. El Fútbol de las transiciones, ataque directo más que elaborado”, sentenció.