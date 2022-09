Kike Acuña confiesa su espina en el fútbol: "Que me perdonen los de Católica, pero siempre quise jugar en Colo Colo"

El sueño de muchos futbolistas es jugar en un equipo grande. Por eso después de haber integrado planteles de Universidad Católica y Universidad de Chile, se pensaba que Jorge Acuña estaba muy conforme con lo logrado en su carrera.

Por eso sorprendió una declaración entregada al programa Sabor a Gol de TNT Sports, donde asegura que en su trayectoria le quedó una espina clavada: haber jugado en Colo Colo, club al que estuvo cerca de arribar en un momento.

"Estuve a un paso de jugar por Colo Colo. Que me perdonen los de la Católica, pero siempre quise jugar en Colo Colo", aseguró el Kike, que por la fiereza que mostraba en el mediocampo cree que hubiese calzado perfecto en el Cacique: "Mi estilo estaba pintado para ser parte del equipo por la garra y la entrega".

Detalla ese momento en que pudo arribar al Monumental. "Habíamos acordado un monto para firmar. Me habían ofrecido una cantidad que me acomodaba. Luego, cuando fui a concretar la firma del contrato, me comentan que era menos plata, así que rechacé la oferta", confesó sobre lo sucedido en el 2009.

Agrega que después de eso "me llama Rubén Espinoza para ir a Ñublense y me fui a Chillán a firmar con ellos, por mucho menos. Y más encima, terminé peleando el descenso".

En el programa alabó la calidad humana de Esteban Paredes. "Cuando hice mi despedida él estaba jugando en Colo Colo a gran nivel, lo contacté y aceptó inmediatamente, pese a tener que ir a jugar a una cancha amateur, con poca seguridad. Estaba viendo el tema del récord, entonces, estaba muy expuesto y aun así estuvo allá conmigo y me acompañó. Es algo que no se olvida nunca", manifestó el Kike.