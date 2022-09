Kike Acuña recuerda su lucha con el alcoholismo y el día en que decidió dejar de beber: "Mi mamá me mandaba mensajes y me escribía, 'hijo, ¿estás vivo?'"

Jorge Acuña tuvo destacados pasos por Universidad Católica y la selección chilena, las que incluso le permitieron vivir experiencias profesionales fuera del continente. Pero complicaciones con el alcohol terminaron perjudicando su carrera futbolística y personal.

Ahora, el exfutbolista profundizó en lo que fue su pelea con el alcoholismo. En el programa Más Vivi que Nunca, Acuña aseguró que le hizo mucho daño mucho a su familia y que su mamá temía que falleciera, hasta que un día dijo 'no más'.

"Le hice mucho daño a la gente que me rodeaba, sobre todo a mi familia, me encerré en una burbuja donde me creía inmortal y se alejaron", relató el formado en la UC.

"Mi mamá me mandaba mensajes y me escribía, 'hijo, ¿estás vivo?'. Ese era el temor de ella: que la llamaran en la mañana para decirle que estaba muerto. Y estuve cerca, porque desperté encima del tronco de un árbol mientras unos carabineros me golpeaban la ventana del auto y yo estaba metido ahí, nunca me di cuenta", añadió.

Con cinco años de sobriedad, Acuña recuerda el día en que tomó la decisión de dejar el alcohol. "Estaba con mi mamá tomando y yo me estaba muriendo, no me salía nada, me sentía débil, con ganas de vomitar, me dolía la cabeza, caminaba y tiritaba", relató.

"Entonces le digo: 'Sabes, voy a ir a la botillería de la esquina para comprar dos packs de cervezas, uno para mí y otro para ti, y desde mañana no tomo más'. Y se puso a reír", contó.

"Le pregunté por qué se reía y me dijo, 'pero si me lo has dicho tantas veces'. Yo le respondí 'pero mamita, si nunca te lo había dicho, tú me preguntabas si iba a dejar de tomar. Pero hoy te lo digo, no tomo más'", decretó.