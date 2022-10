Julio Bascuñán defiende su arbitraje ante Colo Colo: ratifica la expulsión de Juan Martín Lucero y la mano no cobrada de Diego Coelho

Colo Colo se quejó del arbitraje de Julio Bascuñán por todos lados. El juez habló y explicó por qué sancionó ciertas jugadas y no otras. Dijo que Juan Martín Lucero merecía las tarjetas y que Diego Coelho no buscó meter el brazo en el polémico penal no cobrado.