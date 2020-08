Juan Castillo no olvida al Cacique y compara al club con la Roja: "Colo Colo es como la selección"

Juan Guillermo Castillo llegó a Colo Colo el año 2011 siendo seleccionado uruguayo y suplente de Muslera. Su parentezco con el escudo del Cacique llamó la atención de un principio.

Sin embargo no pudo consolidarse en Macul y su expulsión en un Superclásico le costó caro. En conversación con ESPN, el portero no olvida al conjunto Popular y lo comparó con la selección chilena.

“En Chile se da una particularidad de que Colo Colo es como la Selección de Chile, allá es el 65% de los hinchas son de Colo Colo y los demás se reparten con la U, la Católica y los que vienen. Si bien la U es un club espectacular, no es tan grande como Colo Colo”, expresó.

El ex arquero también detalló cómo arribó al Cacique. “Andrés Scotti fue quién prácticamente me llevó a Colo Colo. En un partido de selección con Uruguay yo sabía que no renovaría con Deportivo Cali y él me dice que estaban buscando arquero en Colo Colo y que iba a tirar mi nombre y ver qué pasaba. En definitiva llegué y pasé todo el año”, aclaró.

Para finalizar contó el por qué no renovó. “Tenía la posibilidad de renovar, porque ya me había llamado en uno de los últimos partidos antes de los play offs, Ivo Basay y me dijo que si quería renovar hablara con los dirigentes, ya que el necesitaba tener un portero de calidad para el próximo año. Finalmente, en un clásico ante la U, me expulsan y el (Basay), me echa la culpa a mí y resulta que por eso no terminé renovando”, sentenció.