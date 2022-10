Mucha controversia hay por la decisión de las autoridades de no pasarle la copa a Colo Colo en Coquimbo en caso de que sean campeones. Por eso hasta Johnny Herrera, ídolo de Universidad de Chile, pidió que le entreguen el trofeo a los jugadores para que puedan festejar por un tema de espíritu deportivo.

Johnny Herrera apoya a jugadores de Colo Colo: "No los priven de dar la vuelta en la cancha"

Colo Colo tiene muchas chances de ser campeón este domingo en Coquimbo, cuando se enfrente en el Francisco Sánchez Rumoroso al elenco local. Un empate le basta al elenco que dirige Gustavo Quinteros para ser campeón, aunque la fiesta no se desatará en caso que eso ocurra.

Las autoridades señalaron que los hinchas de Colo Colo no podrán asistir al estadio por un tema de precaución. Y además no se entregará el trofeo en caso de que los albos logren conseguir su estrella 33, para no incitar a la violencia de los hinchas locales, en una decisión absurda considerando el espíritu del deporte.

Los jugadores del Cacique expresaron su molestia con el tema y encontraron respaldo en un ídolo de Universidad de Chile. Esto porque Johnny Herrera, comentarista de TNT Sports, expresó su solidaridad con los futbolistas de Colo Colo, que no recibirán la copa hasta la próxima semana, en el Monumental.

"Acá se va jugar un partido donde debería haber un campeón y todos saben que yo no tengo nada que ver con Colo Colo y no soy hincha, pero es la lógica del deporte, del fútbol", confesó en el programa Todos Somos Técnicos.

En esa misma línea es que agregó que "a uno le enseñan en cualquier tipo de deporte a competir, más allá de pasarlo bien, hay un objetivo que es la competencia y el fruto es un logro, en este caso, ser campeón y dar una vuelta".

Por lo mismo es que encuentra tirado de las mechas que las autoridades tomen decisiones que le quitan brillo a la industria del fútbol. "Se le niega la posibilidad a cualquier equipo porque podría haber incidentes", explicó Herrera.

De hecho entiende que no haya gente de Colo Colo. "El alcalde (Ali Manoucheri) está en su derecho, es hincha y fue jugador de ese equipo, en ese sentido está en su derecho y Colo Colo lo hizo con Curicó", aunque no respalda lo de la entrega del trofeo: "No les priven la posibilidad a los jugadores de dar la vuelta en la cancha".