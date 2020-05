Iván Morales seguirá recibiendo todo su sueldo en Colo Colo "gracias" a que se lesionó

La crisis que se instaló en Colo Colo luego de que se anunciara la suspensión de los contratos del plantel profesional por parte de Blanco y Negro parece ver una luz al final del túnel, ante la mediación que se ofreció al plantel por intermedio de la Inspección del Trabajo.

Sin embargo, hasta el momento el resultado es claro. Todos los jugadores -y funcionarios- que ganan más de un millón de pesos al mes tendrán descuentos que, por ejemplo, en el caso de Esteban Paredes superan el 90 por ciento de la remuneración que establece su contrato.

En este escenario, la concesionaria envió a la Administradora de Fondos de Cesantía la nómina de los jugadores que sufrirán la suspensión de sus respectivos vínculos laborales, pero en ella no aparece la totalidad del plantel. Hay varias excepciones.

Una de ellas es la que encarna Iván Morales. El delantero sufrió un corte de ligamentos de la rodilla derecha a fines de febrero, fue operado y solamente estará de vuelta a los entrenamientos de manera normal en septiembre.

La "fortuna" para el canterano albo está en que no sufrirá descuentos de sueldo, ya que sobre él se mantiene en curso una licencia médica hasta septiembre. Así lo reveló Luis Marambio Torres, periodista de Canal 13 y TXS Radio, en conversación con Después te Explico.

"Iván Morales no entra en la nómina porque él está con su licencia hasta septiembre. Hasta ese mes se le paga y por lo tanto no tiene que ir a cobrar ningún seguro de cesantía y no puede entrar en la nómina de la AFC", explicó el comunicador.

A la vez, aclaró que los clubes deben seguir haciéndose cargo de la situación médica de los jugadores, aunque estén suspendidos sus contratos, ya que "la relación se suspende sólo en términos del trabajo convenido".

De esta manera, aquellos jugadores que sin recibir órdenes del club entrenan de manera independiente verán cautelada su salud por parte del empleador.